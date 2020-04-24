Порошенко прокомментировал возможное назначение Саакашвили вице-премьером

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что фракция "Европейская солидарность" не будет голосовать за назначение Михеила Саакашвили вице-премьером во вопросам реформ. При этом он отказался давать "личную оценку" кандидатуре экс-президента Грузии. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

"Слушайте, у нас парламентско-президентская республика, в условиях существования монобильшинства, весь центр принятия решений переместился на Банковую. Я вообще удивляюсь, почему это Офис президента до сих пор не переименовали в 95-й квартал, это бы больше соответствовало действительности. Права и полномочия, в действующих условиях монобольшинства, абсолютно зависимого правительства они могут назначать любого, кого они считают нужным", - отметил Порошенко.

По его словам, инициатива президента о назначении Саакашвили вице-премьером "ярко демонстрирует, что скамейка запасных закончилась, и она превратилась в табурет".

В то же время Порошенко отметил, что личных оценок деятельности Саакашвили давать не будет, а фракция Евросолидарности за его назначение голосовать не будет.

"Европейская солидарность сегодня находится полностью в оппозиции, мы являемся лидерами оппозиции Украины и, безусловно, как оппозиция, по прихоти власти мы голосовать не будем", - подчеркнул он.

Напомним, Михеил Саакашвили в 2015 году был назначен Петром Порошенко главой Одесской ОГА. Однако вскоре их отношения испортились. Саакашвили стал одним из лидеров протестов против Порошенко. В итоге его лишили украинского гражданства и выдворили из Украину. Саакашвили вернул гражданство Зеленский после прихода к власти.

Саакашвили уже пообещал, что в случае назначения не будет ругаться с Зеленским как с Порошенко.

"Я вижу, что уже плетут интриги в отношении меня. Что, мол, Саакашвили нападет на Зеленского через три месяца. Это – чушь! Потому что я связал себя с этой командой, и для меня вопрос поражения этой команды не стоит. Потому что это будет поражением Украины и победой системы коррупции, с которой борется Зеленский. Он никогда не станет им родным, он никогда не станет их частью", – сказал он.

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