Кабмин уволил главу Гостаможслужбы Нефьодова и главу ГФС Верланова

Кабмин на внеочередном заседании уволил главу Гостаможслужбы Максима Нефьодова и главу Госфискальной службы Сергея Верланова.

Нефьодов у себя в Facebook подтвердил свое увольнение.

Вместе с Нефьодовым их таможенной службы уволены его заместители – Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Комментируя свое увольнение, Нефьодов заявил, что "не нашлось никого, кто согласился бы "выполнять задачу".

В ГФС вместе с Верлановым лишился должности его заместитель Дмитрий Венциковский.

В пресс-службе Кабмина позже подтвердили оба увольнения. Премьер Денис Шмыгаль по этому поводу заявил, что правительство планирует в ближайшее время назначить новых менеджеров в ведомства.

Как ранее сообщал Фокус:

Нефьодов заявлял, что криминалитет и не до конца реформированные правоохранительные органы угрожают руководителям Таможенной службы.