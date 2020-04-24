Кабмин уволил главу Гостаможслужбы Нефьодова и главу ГФС Верланова
Кабмин на внеочередном заседании уволил главу Гостаможслужбы Максима Нефьодова и главу Госфискальной службы Сергея Верланова.
Нефьодов у себя в Facebook подтвердил свое увольнение.
Вместе с Нефьодовым их таможенной службы уволены его заместители – Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.
Комментируя свое увольнение, Нефьодов заявил, что "не нашлось никого, кто согласился бы "выполнять задачу".
В ГФС вместе с Верлановым лишился должности его заместитель Дмитрий Венциковский.
В пресс-службе Кабмина позже подтвердили оба увольнения. Премьер Денис Шмыгаль по этому поводу заявил, что правительство планирует в ближайшее время назначить новых менеджеров в ведомства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Нефьодов заявлял, что криминалитет и не до конца реформированные правоохранительные органы угрожают руководителям Таможенной службы.
- 6 февраля СМИ опубликовали видео, на котором бородатый мужчина, похожий на Максима Нефьодова, главу Таможенной службы, принимает участие в вечеринке с эротическим уклоном. Сначала несет девушку в маске и нижнем белье к ванне, а потом капает на нее расплавленным воском.