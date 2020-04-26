Кабмин объявил сверхбыстрый конкурс на главу налоговой службы
Кабинет министров объявил конкурс на главу государственной налоговой службы. Объявление о поиске кандидатов опубликовано на официальном правительственном портале вакансий.
При этом документы принимают с 25 по 27 апреля. Конкурсный отбор должен состояться уже 28 апреля.
Должностной оклад установлен на уровне 29 400 грн.
Требование к кандидатам:
- степень высшего образования не ниже магистра,
- общий стаж работы не менее семи лет
- не менее трех лет стажа работы на руководящих должностях в сфере налоговой политики
- свободное владение государственным языком, а также владение английским или французским языком
Вакансия на должность главы налоговой службы также появилась на сайтах поиска работы, в частности на Work.ua и Rabota.ua.
Кандидатов на пост главы таможенной службы Кабмин пока не ищет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 24 апреля Кабмин на внеочередном заседании уволил главу Гостаможслужбы Максима Нефьодова и главу Госфискальной службы Сергея Верланова.
- Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Нефьодов и Верланов представляли риск для финансовой безопасности Украины. Обязанности главы таможни временно будет исполнять Игорь Муратов, а главы Налоговой - Михаил Титарчук.