Венедиктова – протестовавшим под ее домом: Правозащитники не плюют на детских площадках

Правозащитники не приходят кричать на детские площадки и не пугают пенсионеров. Правозащитники – "это совсем о другом".

Таким образом генпрокурор Ирина Венедиктова ответила на акцию под ее домом, посвященную гибели активистки Кати Гандзюк.

"Правозащитники не приходят кричать на детские площадки, не плюют в песочницы, не пугают пенсионеров. Правозащитники – это совсем о другом", – пишет Венедиктова в Facebook.

Генпрокурор также не понимает, почему протестующие не довольны "отреформированными прокуратурой и судом и двумя годами расследования дела".

"55 томов дела – не интересует. Количество следователей и прокуроров в разы превышает количество людей в файерами (протестующих, – ред.), но это не то. Есть только собственное видение того, как должно быть. Но и это не точно", – пишет она.

"Вы хотите правды? Уже начался процесс ознакомления с материалами следствия", – пишет Венедиктова.

Вчера под домом генпрокурора Венедиктовой прошла акция протеста против решения Офиса генпрокурора завершить расследование дела Гандзюк и передать материалы в суд.

Несколько десятков участников акции установили портативную колонку и скандировали "Венедиктова, выходи!". В конце протестующие написали краской на асфальте "Здесь живет подруга убийц".

По словам активистов, у следствия было еще четыре месяца на продолжение следствия после экстрадиции вероятного организатора убийства Алексея Левина, а теперь, без его показаний дело может развалиться в суде.

Также акция "Кто убил Катю Гандзюк" прошла и под Офисом президента.

Вчера СБУ завершила досудебное расследование в деле Екатерины Гандзюк. Следствие подозревает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера в предварительном сговоре с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным и организации нанесения тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

В Офисе генпрокурора также заявили, что досудебному следствию удалось установить заказчика преступления – это Владислав Мангер.

Таким образом, Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 УК.

Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома.

В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру.

Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Отец активистки Гандзюк назвал судебное заседание над убийцами "спектаклем".