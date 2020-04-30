Рада призвала иностранные государства продлить санкции против РФ

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 апреля приняла постановление об осуждении вооруженной агрессии России и аннексии Крыма.

За постановление №3068 проголосовали 309 народных депутатов.

"Слуги народа" дали 221 голос, "ЕС" – 24, "Батькивщина" – 13, "За будущее" – 11, "Голос" – 17, "Доверие" – 12, внефракционные – 11, ОПЗЖ – 0.

Рада обратилась к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций с призывом усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения РФ вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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В обращении призывается продолжать политику непризнания аннексии Крыма и Севастополя, продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию, использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы по России с целью немедленного освобождения удерживаемых лиц и применять все возможные виды санкций к лицам, органам власти РФ, органов оккупационной власти РФ, причастных к производству оккупационной политики на временно оккупированных территориях Украины и грубых нарушений прав человека.

Как ранее сообщал Фокус:

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