Новый глава налоговой службы Алексей Любченко не подпадает под люстрацию, — СМИ

Новый глава налоговой службы Украины Алексей Любченко отсутствует в люстрационном реестре Минюста. Янукович уволил его с должности зампреда ГНАУ еще в 2011 году.

После назначения на заседании Кабмина 29 апреля нового руководителя Государственной налоговой службы Украины в сети начали распространяться слухи, будто Алексей Любченко подпадает под действие закона "Об очищении власти (люстрации)". Об этом пишут Українські новини со ссылкой на Информационное агентство ASPI.

В частности об этом написала народный депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко (фракция "Голос") в Facebook. Нардеп считает, что Алексей Любченко якобы подпадает под люстрацию согласно части третьей статьи 1 Закона "Об очищении власти". В комментариях к посту Клименко сообщила, что фракция "Голос" планирует подавать жалобу в Национальное агентство по вопросам государственной службы и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Однако в реестре люстрированных чиновников Минюста Украины персона Алексея Любченко отсутствует. Указом президента Януковича он был уволен с должности заместителя Председателя Государственной налоговой администрации Украины еще в июне 2011 года.

Стоит отметить, что согласно п.3 ч.1 ст.3 "Закона о люстрации" предусмотрено, что запрет распространяется на руководителя центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и / или таможенную политику, налоговой милиции, их первого заместителя или заместителя, заместителя Министра внутренних дел Украины. Алексей Любченко никогда не занимал должность руководителя налоговой, он был исключительно заместителем. В 2009-2011 годах Любченко занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации. С конца 2012 года по ноябрь 2014 года - был помощником народного депутата Украины Виктора Тимошенко. В 2015 году Любченко был одним из претендентов на должность главы Государственной фискальной службы.

Кроме того, Европейский суд по правам человека, рассмотрев дело "Полулях и другие против Украины" признал, что при увольнении чиновников по принятому в 2014 году Закону "Об очищении власти" была нарушена Европейская конвенция по правам человека. В указанном деле Евро суд констатировал нарушение статей 6 и 13 Конвенции (право на эффективное средство правовой защиты), ст. 2 Протокола №4 к Конвенции (относительно обеспечения права на свободу передвижения).

Напомним, в среду, 29 апреля, состоялось заседание Кабинета министров Украины, на котором Алексей Любченко был назначен и.о. председателя Государственной налоговой службы. Позже министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, какие задачи от Кабмина получил новый руководитель налоговой Любченко.

