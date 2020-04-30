В Эпицентре событий. Соцсети обсуждают, как Зеленский встречал самолет с грузом для супермаркета

История с "Мрией", гуманитарным грузом и скандалом началась 23 апреля, когда самый большой самолет в мире торжественно приземлился в аэропорту города Гостомель (Киевская область), а встречал его сам президент Владимир Зеленский и группа товарищей: министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники.

Событие освещалось в прессе, на сайте Офиса президента появились фото и даже видео.

"Сегодня мы встречаем "Мрию" и большой груз из Китайской народной республики. Наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты", – заявил президент в этот знаменательный день. По словам Зеленского, объем перевезенного груза войдет в Книгу рекордов Гиннеса.

А уже 29 апреля народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К".

Причем письмо напечатано на бланке народного депутата и дословно гласит: "Уважаемый Виталий Владимирович! На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большую партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов 5 степени защиты, а также другие товары противоэпидемического назначения. Все они имеют европейский и украинский сертификаты качества. Когда будет заказана большая партия, цена будет меньше (прайс товаров прилагается). Если будет ваша заинтересованность, то просим вас обращаться со всеми вопросами к определенным лицам в компании "Эпицентр К".

Когда журналисты "Украинской правды" в распоряжении которых оказалось письмо, начали разбираться в ситуации, то помощница депутата ответила, что "произошла ошибка".

"Ну такое письмо было всего одно – на КГГА. Оно было одно. И это ошибка. Оно не должно было выйти. Но помощник сделала ошибку. Оно одно-единственное такое. Помощник по собственной инициативе. Думаю, что народный депутат будет разбираться еще. Но это было одно такое письмо, и это была ошибка помощницы. Все мы люди, каждый может совершить ошибку", – заявила помощница Ольга Григорьева. И, видимо, снова ошиблась, так как некоторые народные депутаты также заявили, что получили подобные письма.

Виталий Кличко, к слову, уже заявил, что выгодным предложением не воспользовался.

А когда за разъяснениями обратились к заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко относительно медицинским товаров, которые были доставлены в Украину самолетом "Мрия", то он заявил, что "все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами. Поэтому на этом самолете, опять же, как говорил президент, был как гуманитарный груз, так и коммерческий, который везли для продажи".

Тимошенко отметил, что гуманитарный груз везли для того, чтобы его раздавать в больницы и другие учреждения, где он необходим. И в этом "нет никакого секрета".

Правда ничего подобного президент публично не говорил. В сообщениях от Офиса президента от 23 апреля есть только информация о масках, защитных костюмах и очках для медиков и ни слова о том, что где-то был еще припрятан и контейнер для народного депутата Гереги.

Сам президент объяснений такому "потрясающему" совпадению не дал. Равно, как и Офис президента не предоставил никаких дополнительных материалов, в которых президент, согласно словам Тимошенко, говорит о коммерческом грузе.

И хоть фамилия Гереги Тимошенко не упоминалась, но было бы интересно узнать, почему народный депутат занимается бизнесом, да еще и рассылает коммерческие предложения на депутатских бланках, чего ему, как народному избраннику по закону делать нельзя.

Впрочем, если судить по Facebook предприимчивого нардепа Гереги, все-таки что-то медикам перепадает. Например, 28 апреля он таки передал в две больницы по 50 защитных костюмов и по 500 масок.

В соцсетях иронию оценили. Получается, что президент с помпой встречал самолет, который банальнейшим образом привез груз для сети супермаркетов.

Причем груз сомнительного качества, точнее – с поддельными сертификатами.

А тем временем, очень некстати для всей этой истории вышли бастовать врачи и медсестры больницы №8 в Киеве, которые утверждают, что медперсонал увольняется, заражается коронавирусом, а гуманитарной помощи, которую все обещает куда-то и каким-то медикам передать президент – все не видать.

А в МОЗ сознаются, что заказанные Министерством охраны здоровья Украины у Китая костюмы биологической защиты для медиков поставят в Украину с задержкой. Об этом сообщила на брифинге заместитель главы МОЗ Светлана Шаталова.

По ее словам, задержка связана с решением правительства Китая усилить контроль над экспортом противоэпидемических защитных средств.

“МОЗ заключило договор на поставку 71 тысячи костюмов биологической защиты… Они должны были поступить в Украину до 1 мая. На сегодняшний день мы получили сообщение от завода-производителя, поставщика, о том, что 25 апреля правительством Китая было принято дополнительное решение о полном контроле всех средств индивидуальной защиты, экспортируемых из КНР. И сегодня мы получили такую информацию, что возможна задержка в поступлении этих костюмов биологической защиты, поскольку это связано с дополнительным контролем правительством КНР”, – рассказала Шаталова.

Пока ситуацию с гуманитарным грузом и "Мрией" обсуждают в соцсетях, Офис президента продолжает хранить молчание и, надо понимать, что кроме неуклюжих попыток выставить патрона в лучшем свете Кирилла Тимошенко, иных объяснений не последует.

А китайские маски Expert с пресловутого рейса можно приобрести в сети супермаркетов "Эпицентр К" по умеренной цене 11 гривен штука. Или по 550 грн за упаковку в 50 штук.