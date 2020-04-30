Стартовали переговоры по выезду украинских заробитчан в Европу

В Кабмине начались переговоры с европейскими странами относительно выезда украинцев на сезонные работы.

Об этом сообщается на странице Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.

"Правительственный офис начал работу относительно переговоров с европейскими странами, которые выражают желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы", – говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко уже провел несколько телефонных бесед с чиновниками из некоторых стран ЕС, которые позволят сформировать единый эффективный механизм работы.

"Премьер-министр Украины уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами относительно организованных поездок. Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую возможность людям, которые хотят работать за рубежом", – заявил Пристайко.

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