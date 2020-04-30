Стартовали переговоры по выезду украинских заробитчан в Европу
В Кабмине начались переговоры с европейскими странами относительно выезда украинцев на сезонные работы.
Об этом сообщается на странице Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.
"Правительственный офис начал работу относительно переговоров с европейскими странами, которые выражают желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы", – говорится в сообщении.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко уже провел несколько телефонных бесед с чиновниками из некоторых стран ЕС, которые позволят сформировать единый эффективный механизм работы.
"Премьер-министр Украины уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами относительно организованных поездок. Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую возможность людям, которые хотят работать за рубежом", – заявил Пристайко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут. По словам министра, украинские власти не будут помогать гражданам по этому вопросу – это нелогично на фоне борьбы с коронавирусом.
- Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет вести переговоры со странами, которые будут заинтересованы в украинских работниках.