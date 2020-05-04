Игра в имитацию. Как мэр Кличко и нардеп Тищенко готовятся к выборам в Киеве

В «Велюре» – штаб, в Офисе президента – кум

"Это своеобразный штаб… В "Велюре" я встречаюсь со своими помощниками, с небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу преобразования города Киева", – сказал народный депутат Николай Тищенко после выхода программы расследований "Наши гроші". Программы, в которой говорилось о том, что ресторан "Велюр", принадлежащий депутату, работает во время карантина, несмотря на запреты.

Николай Тищенко – заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа". Ныне он считается ответственным за подготовку к грядущим выборам, хотя официально его никто не назначал. Он проводит закрытые встречи с народными депутатами, избранными в Раду на мажоритарных округах в Киеве, переговоры с Кличко и столичными чиновниками, а также расставляет своих людей на должности в Киеве.

Такое политическое влияние в прошлом ресторатор, телеведущий и спортсмен получил после досрочных парламентских выборов. Он благодаря бренду "Слуга народа" смог обойти на округе №219 в Святошинском районе Киева Александра Третьякова из "ЕС" и стать одним из лидеров пропрезидентской фракции в парламенте.

Политически важным он остается до сих пор, несмотря на ряд громких скандалов и череды нелепых ситуаций, приключившимися за девять месяцев депутатства Тищенко. Например, парламентарий запомнился несколькими переписками с пранкером Джокером. В одной из них тот от имени генпрокурора Руслана Рябошапки спрашивал у нардепа о ситуации внутри фракции, о его противостоянии с коллегой Александром Ткаченко, а также о деньгах в конвертах для "слуг". Кроме того, Тищенко не мог объяснить, что означает Иловайская трагедия и кто возглавляет Минздрав, резко разговаривал с журналистами и участвовал в парламентской драке. А не так давно назвал День памяти Чернобыльской катастрофы "праздником".

Но, несмотря на этот "багаж" ошибок, Тищенко не ушел в тень фракции, а наоборот – о нем все чаще говорят, как о "смотрящем" за Киевом.

"Секрет успеха" ресторатора в давней дружбе с одним человеком – нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком. Последний, по данным СМИ, – его кум. Об этом, в частности, свидетельствует фото политика в Instagram, датированное 2016 годом. На ней Ермак и ребенок. Фото подписано: "Крестный папа".

Тот самый снимок из Инстаграмма

Рокировка кандидатов

О своем желании влиять на столичную политику Николай Тищенко заявил не сразу после парламентских выборов. Он, скорее, выступил как "антикризисный менеджер" после того, как удалось остановить осеннюю "атаку" главы Офиса Зеленского Андрея Богдана и нардепа Александра Ткаченко на Кличко.

Битва началась в июле 2019-го. Тогда Виталий Кличко встречался с Зеленским и Богданом, которые сообщили мэру, что полномочия городского головы и руководителя КГГА будут разделены (мер будет руководителем фактически на бумаге), и президент назначит последнего еще до выборов в столице. Кличко пригрозил: если это случится, он будет настаивать на проведении досрочных выборов. 4 сентября Кабмин решил освободить Кличко от должности главы КГГА, а тот попросил парламент распустить Киевский горсовет. Но вскоре стало понятно: Кличко удалось сохранить контроль на двух должностях.

И все потому, что битву за Киев выиграл не Богдан, а Ермак, который был против инициатив первого. Тогда же проиграл не только глава Офиса президента, но и нардеп, бывший генеральный директор телеканала "1+1" Ткаченко (и Богдана, и Ткаченко в команде Зеленского связывают с бизнесменом Игорем Коломойским). Журналист метил на должность руководителя КГГА после разделения должностей.

Вскоре затормозилась и работа над законопроектом о столице, автором которого был Ткаченко.

Документ прошел первое чтение 3 октября 2019 года – в разгар борьбы с Кличко.

"После депутаты предложили более тысячи поправок. Их парламентарии рассмотрели в течение трех месяцев, далее – комитет рекомендовал ко второму чтению и в целом. Но в зал документ пока так и не попал. Почему – можно только догадываться. Официально "слуги" говорят, что время не пришло – сначала надо было рассматривать законопроект о земле, а затем началась эпидемия", – говорит координатор движения "ЧЕСНО" Сергей Огородник. Он допускает, что законопроект могут принять во втором чтении накануне старта предвыборной кампании, если будет такая необходимость. Если нет – для будущего головы Киева ничего существенно не поменяется.

Таким образом, можно предполагать, что еще осенью Виталий Кличко получил поддержку Банковой. А ее гарантом выступил Николай Тищенко.

К слову, об этом свидетельствует как минимум два назначения: исполняющим обязанности председателя Святошинской райгосадминистрации Киева стал Андрей Трамбовецкий, одноклассник Николая Тищенко по оболонской школе №194, а директором Департамента благоустройства – Алексей Кулеба, близкий человек Ермаку. Как признался сам Кличко журналистам программы "Схемы", он назначил последнего по рекомендации советника президента (интересно, что сам Ермак в начале 2010-х был председателем правления ОО "Ассоциация малого бизнеса и МАФов").

Детали "мировой"

Экс-нардеп Юрий Левченко, который также хочет участвовать в мэрской гонке, уверен: Кличко не просто удалось получить иммунитет, но и перераспределить все сферы влияния.

"Киев теперь контролирует не застройщик и депутат от ОПЗЖ Вадим Столар, а давний знакомый Тищенко Денис Комарницкий", – утверждает в разговоре с Фокусом политик.

Он отмечает, что на самом деле нет разницы, кто "смотрящий" за Киевом, если все коррупционные схемы сохранились, а контроль над инфраструктурными проектами, такими как Подольско-Воскресенский мост, Большая кольцевая дорога или Шулявская развязка, перешли из рук в руки.

Интересно, что упомянутый Комарницкий с 2008-го по 2014 год был депутатом Киевсовета, сопредседателем фракции Блока Леонида Черновецкого.

"Муж сестры Тищенко Юлии Герман Блинов трудится в структуре Комарницкого. Работал там и до того, как Кличко стал мэром, – говорит Левченко. – Сам Комарницкий и его соратница Алла Шлапак вели избирательную кампанию Тищенко на округе. Их неоднократно видели вместе, в том числе в ресторане Тищенко – Coin. Ресторан находится в бизнес-центре, собственником которого является Степан Черновецкий (сын Леонида Черновецкого). Он, по моим данным, финансировал всю избирательную кампанию нынешнего нардепа Тищенко. Сейчас и Шлапак, и Черновецкий работают с Тищенко".

Амбиции Тищенко

Коллега по фракции Тищенко нардеп Гео Лерос в интервью журналистам заявил: "Тищенко формирует теневую команду, которая будет имитировать противостояние с действующим мэром Кличко". Единственная цель – оставить экс-боксера на должности.

То, что Тищенко может координировать подготовку к выборам в Киеве, стало понятно в марте. Накануне в феврале на съезде партии "Слуга народа" ответственным был назначен лично первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

С таким положением дел согласны далеко не все коллеги Тищенко, в частности нардепы, избранные по столичным округам. Кого-то не устраивает его скандальная репутация. Кто-то вообще сомневается, что с таким руководителем можно будет собрать хорошую команду и получить высокий результат.

Более того, десять нардепов от столицы подписали письмо на имя Зеленского и Корниенко с просьбой определить ответственную политическую фигуру за избирательный процесс в Киеве. И начать процесс отбора с консультаций с ними.

"Уверен, среди "слуг" много несогласных с тем, что Тищенко пытается выдвинуть себя на первые позиции, – говорит Фокусу политолог Тарас Загородний. – Поэтому включилась "минусовка" – пытаются искать и сливать компромат, начинают использовать любые моменты, чтобы сбить Тищенко. А сам нардеп допускает очень грубую ошибку – он не знает, что нельзя себя позиционировать как единственного кандидата и просто важную фигуру".

Коллега Загородного Владимир Фесенко допускает, что у Тищенко появились личные амбиции, его возможные контакты с Кличко начинались, скорее, как ситуативные – для согласования отдельных конкретных вопросов, а потом ресторатор почувствовал, что может больше.

Планы на Кличко

Пока ситуация выглядит так, что есть предварительное решение: оставить Кличко на третий срок. Это может случиться по нескольким причинам.

Первая – объективно у нынешнего городского головы самый высокий рейтинг.

Согласно результатам последних соцопросов, 40% избирателей готовы проголосовать за Виталия Кличко. На втором месте представитель "Голоса" – шоумен Сергея Притула (правда, он утверждает, что не собирается участвовать в мэрской гонке), на третьем и четвертом – Александр Ткаченко и основатель лаборатории Eurolab Андрей Пальчевский соответственно.

Более того, уровень доверия киевлян к Кличко во время пандемии коронавируса только растет. По данным социологической группы "Рейтинг", почти 60% киевлян удовлетворены работой мэра на карантине.

Вторая причина – у "Слуги народа" нет человека, способного победить Кличко – кандидата с личным рейтингом. Он важен, ведь спустя полтора года после победы Зеленского на президентских выборах, только его рейтингом пользоваться уже невозможно.

Поэтому один из вариантов, который обсуждается на Банковой, – тактический союз "Слуги народа" и Виталия Кличко. Пропрезидентская партия на выборах в Киеве не будет выдвигать своего кандидата или же заявит технического.

Таким "техническим" может быть, например, Николай Тищенко. Его репутация и шлейф скандалов вряд ли позволят ему победить.

"После истории с "Велюром" Тищенко вообще лучше забыть о возможности баллотироваться в Киеве. Он стал уже слишком токсичным персонажем для "Слуги народа", – говорит Загородний.

"У Тищенко есть интересы, безусловно, и амбиции, и иллюзии. Но на мэрство у него шансов мало. Я бы ему не советовал даже пытаться – у него нет поддержки киевлян", – предупреждает Фесенко.

Да и сам Тищенко уходит от прямого ответа на вопрос, поборется ли он за место городского головы Киева.

"Это будет решение президента и партии. Хотя, как видим, все уже решили политические оппоненты, – что я буду делать. Мы же понимаем, сколько стоит тот хайп, который против меня разгоняют", – сказал в интервью НВ. По словам депутата, с мэром Киева у него рабочие взаимоотношения.

"Важно другое – кто возглавит партийный список в Киевраду, – говорит Фесенко. – Этому человеку придется договариваться с политической силой Виталия Кличко. Собрать команду – вызов для "слуг".

А если будет третий кандидат?

Политологи говорят, на самом деле в "Слуге народа" еще не определились, кого из своих в партии хотят видеть на должности киевского городского головы. Скорее всего, конкретную фамилию, если она будет, назовут не раньше июля. И это может быть не только Тищенко, но и упомянутый Александр Ткаченко.

"Потенциально может быть и третий кандидат, – продолжает Фесенко. – Есть два конкурента, которые соревнуются между собой. Как снять напряжение? Выдвинуть третью нейтральную кандидатуру. У него есть шанс, если не только мощно сработает бренд "Слуги народа", но и у кандидата будут личностные черты, и эффективная медиа и политическая кампании. Справедливости ради надо сказать, что и у Тищенко, и у Ткаченко с этим проблемы".

Политолог допускает: "Может, "слуги" найдут урбаниста, который будет претендовать на роль хозяйственника. Он будет известным человеком из бизнес-среды и предложит интересный проект развития столицы", – уточняет эксперт.