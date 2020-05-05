Жертва репрессий. Откуда получила миллионные компенсации Юлия Тимошенко

На днях Юлия Тимошенко задекларировала 148,3 млн грн. Информация об изменении материального положения политика была опубликована в реестре Нацагенства по вопросам противодействия коррупции. Как указано в документе, депутат их получила от компании Reid Collins Tsai LLP в качестве "компенсации ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, на стадии досудебного урегулирования".

"Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой надо мной", – вскоре написала Тимошенко на своей странице в Фейсбуке.

Почему за репрессии в Украине платят американцы

"Ляшко лузер: чтобы объяснить свои дома и активы, он "выигрывал" в лотерею какие-то смешные сотни тысяч. Вот Тимошенко сразу выиграла в каком-то американском суде сотни миллионов, причем на этапе досудебного урегулирования, – говорит финансовый эксперт Сергей Фурса. – Непонятно у кого и непонятно за что. Вернее, у непонятной фирмы, которая почему-то решила компенсировать Тимошенко политические репрессии".

На сайте юридической компании Reid Collins Tsai LLP указано, что она основана в 2009 году, зарегистрирована в штате Техас. Основные отрасли судебных практик небольшой американской фирмы: финансовое мошенничество, дела о несостоятельности, профессиональная ответственность, дела о банкротстве, посреднические дела. Как Reid Collins Tsai LLP связана с Тимошенко или другими украинскими политиками – об этом информация в открытых источниках отсутствует.

"Возникает вопрос: почему эта американская компания вдруг платит деньги Тимошенко за репрессии?" – недоумевает политтехнолог Тарас Чорновил.

Он допускает, что это могла быть какая-то компенсация за упоминание имени Тимошенко во время рассмотрения дела бывшего премьера Украины Павла Лазаренко.

По данным американского Окружного суда Колумбии, именно Тимошенко в 1995-1997 годах вывела со счетов своей компании $160 млн на офшорные счета Лазаренко и связанных с ним компаний.

"В американском суде, действительно, звучала фамилия Тимошенко в связи с делом Лазаренко. Расследовали действий Юлии Владимировны даже доказали, что деньги были получены незаконным путем, но ее адвокаты настояли, что действия Тимошенко, в отличие от преступлений Лазаренко, не имеют отношения к США, а значит – не их юрисдикция", – продолжает эксперт.

Но ныне речь идет о другом: Юлия Тимошенко в своем посте четко указала период – с 2011-го по 2014 год.

Напомним, в августе 2011-го Печерский районный суд Киева, который рассматривал дело в отношении газового контракта с Россией, разрешил арестовать Юлию Тимошенко. В октябре того же года суд признал Тимошенко виновной и приговорил к семи годам лишения свободы. Кроме того, запретил занимать государственные должности в течение трех лет. Представители ЕС и США назвали приговор "политически мотивированным", а в 2013-м Юлия Тимошенко выиграла дело против Украины в Европейском суде по правам человека. На свободу Юлия Тимошенко смогла выйти только после победы Евромайдана и бегства Виктора Януковича, 22 февраля 2014 года.

Тогда возникает вопрос: как компания из США может выплачивать компенсацию за репрессии украинской власти против украинского гражданина?

"Допустим, эта фирма – посредник, тогда кто компенсирует с ее помощью? Точно, не американцы, – уверен Чорновил. – Янукович или сегодняшнее украинское государство? Но это абсурд. Потому что единственный способ получить компенсацию за репрессии – подать иск в Европейский суд по правам человека. История выглядела бы более правдоподобно, если бы не выплаты, проведенные этой компанией Сергею Власенко. Что она компенсировала ему? Странная компания: одному платит вознаграждение за работу, другому – компенсацию".

Дело в том, что в декларации соратника Юлии Владимировны Сергея Власенко, действительно, есть суммы, которые указаны как "иностранный доход": в 2019-м – 57,2 млн грн, а в 2020-м – 8,9 млн грн. Обе суммы Власенко получил от Reid Collins Tsai LLP.

Фокус пытался получить комментарий Сергея Власенко о том, за какую работу он получил выплату от американской юридической кампании, но на момент выхода материала поговорить не удалось.

Глава пресс-службы "Батькивщины" Катерина Лебедева сказала Фокусу, что не может предоставить дополнительную информацию о том, каким образом юридическая компания США может отвечать за события на территории Украины в отношении гражданки нашей страны.

"К сожалению, информация, которую опубликовала Юлия Владимировна в Фейсбуке, для нас исчерпывающая", – сказала спикер.

Что же касается дохода Власенко от той же компании, то Лебедева уточнила: "Могу только допустить: так как Власенко был адвокатом Тимошенко, возможно, есть некая связь. Но на эту тему ни Сергей, ни Юлия Владимировна не распространяются".

Экс-нардеп Сергей Лещенко уверен: Тимошенко не комментирует новость, ведь пока не знает, как правильно коммуницировать данный вопрос.

"Также молчание может объясняться разницей во времени между США и Украиной. Сторона Юлии Тимошенко хочет согласовать публичную версию заявления с американцами, чтобы потом при перекрестном интересе журналистов компания из США не озвучила какую-то противоречивую информацию", – уверен он.

Раньше миллионов Тимошенко не декларировала

Надо сказать, что Тимошенко впервые стала официальным долларовым миллионером. До этого в ее декларациях значились более чем скромные суммы.

Так за 2019 год политик задекларировала 184 тыс. грн заработной платы, а в 2018-м указала, что получила 899 тыс. грн дохода.

Кроме того, у нее нет собственного недвижимого имущества, она арендует у двоюродной сестры Татьяны Шараповой дом площадью 588 кв. м в селе Козин под Киевом. Также Тимошенко пользуется земельным участком общей площадью 3362 кв. м этой же родственницы. Еще 2744 кв. м арендует у родной тети Антонины Ульяхиной. На банковских счетах у нее 668 тыс. грн и еще 290 тыс. грн наличными.

Политолог Андрей Золотарев, который в 1990-х работал с Тимошенко, говорит, что лидер "Батькивщины" давно далеко не бедный человек.

"Юлия Владимировна человек состоятельный. В другое материальное измерение она перешла еще в начале 1990-х. Один из первых "мерседесов" с розовым кожаным салоном в Днепре был у нее", – говорит он и замечает, что сравнительно небольшие суммы в декларациях появились не зря.

"Это был метод политтехнологов приблизить Юлию Владимировну к народу, – продолжает он. – Поэтому официально у нее не было своего жилья и больших сумм на банковских счетах. Тем более, предыдущий год был годом выборов, а отображать большие суммы в декларациях в такое время она посчитала неразумным, чтобы за эту информацию не уцепились конкуренты. А теперь, когда она не в эпицентре конфликтов, самое время легализовать свои деньги".

Чорновил предполагает: вывод денег из офшоров.

"У Тимошенко большой проблемы не было, когда украинские фискальные органы проверяли только информацию о доходах, – говорит он. – Человек мог зарабатывать тысячу, а тратить миллион, и никаких нарушений не было. А теперь если легальные доходы не совпадают с расходами, может быть применена уголовная статья о нелегальном обогащении. И, думаю, внимание контролирующих органов к Тимошенко есть, ведь живет в доме, который ей не принадлежит, пользуется не своими авто. Но пока ее не трогают, потому что она выгодна власти, но рано или поздно вопросы появятся. И не будет же Юлия Тимошенко говорить, что выиграла в лотерею. Поэтому возникла эта история с американской компанией", – поясняет политолог.

Он также обращает внимание, что Тимошенко старается не вдаваться в детали получения выплат: "Мол, по причине неразглашения в США. Но это еще один абсурд, потому что именно в США самая открытая судебная система, особенно когда речь идет о репрессиях и взаимоотношениях граждан с третьим государством. Так что компания в этом случае просто выполняет поручение фирмы с каких-то Британских Виргинских островов, выплачивая ей компенсацию, которую Тимошенко нарисовали ее же юристы. НАБУ может заинтересоваться этим вопросом, но на выяснение деталей уйдут годы".

Деньги любят тишину

"Став легальным миллионером таким интересным способом, Юлия Тимошенко наконец-то сможет официально декларировать на себя имущество и заниматься благотворительностью от собственного имени", – говорит экс-нардеп Сергей Лещенко. Намекая на то, что до сих пор Тимошенко искала для "Батькивщины" спонсоров и попадала в скандалы.

Эксперты прогнозируют, что история внезапного обогащения лидера "Батькивщины" вряд ли будет замечена в обществе и повлияет на ее рейтинг.

"Избиратель привык, что чиновники высшего эшелона живут в другом измерении. А вот политические оппоненты могли бы воспользоваться информационным поводом, – продолжает Золотарев. – Но сегодня Тимошенко не на острие политического конфликта – больше противостояния между "Слугой народа" с "ЕС" и "ОПЗЖ", которые системно критикуют Зеленского. Юлия Владимировна не на авансцене, поэтому новости о ее миллионах попадают в информационную тень".