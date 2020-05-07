Кабмин уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

Кабинет министров Украины уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченной по защите государственного языка.

Соответствующее распоряжение правительства №491 от 6 мая появилось на официальном сайте Кабмина.

"Уволить Монахову Татьяну Васильевну с должности уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", - говорится в документе, подписанном премьер-министром Денисом Шмыгалем.

24 апреля 2020 года она сообщила, что написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию. По ее словам, такое решение она приняла из-за отстуствия финансирования и бездействия Кабмина. Монахова утверждает, что из-за пробелов в законе и сопротивления правительства ей не удалось создать секретариат уполномоченного, а без этого казначейство не выделяло финансирование и не платило ей зарплату.

Как ранее сообщал Фокус:

Монахова была назначена на должность уполномоченного по защите государственного языка 27 ноября 2019 года. До этого она была заведующей кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы.