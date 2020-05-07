Кабмин уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка
Кабинет министров Украины уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченной по защите государственного языка.
Соответствующее распоряжение правительства №491 от 6 мая появилось на официальном сайте Кабмина.
"Уволить Монахову Татьяну Васильевну с должности уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", - говорится в документе, подписанном премьер-министром Денисом Шмыгалем.
24 апреля 2020 года она сообщила, что написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию. По ее словам, такое решение она приняла из-за отстуствия финансирования и бездействия Кабмина. Монахова утверждает, что из-за пробелов в законе и сопротивления правительства ей не удалось создать секретариат уполномоченного, а без этого казначейство не выделяло финансирование и не платило ей зарплату.
Как ранее сообщал Фокус:
- Монахова была назначена на должность уполномоченного по защите государственного языка 27 ноября 2019 года. До этого она была заведующей кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы.
- Ранее Татьяна Монахова заявляла, что для того, чтобы украинский язык стал не только официальным, Украине нужна "нормальная украиноязычная рэп-культура". "Пока в Украине не будет нормальной рэп-культуры на украинском, пока не будет стендаперов и комиков на украинском, популярных YouTube-каналов, до того времени мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о языке регулирует публичные сферы общения", – говорит Монахова. Омбудсмен подчеркнула, что украинский язык должен быть престижным, выгодным и интересным.