"Антиколомойский законопроект" и отчет главы НБУ. Появилась повестка дня Рады на 13 мая

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 13 мая.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"В связи с требованием 158 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента ВРУ: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады девятого созыва на 10:00 13 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Депутаты рассмотрят 26 вопросов:

законопроект №3329-д о поддержке налогоплательщиков в период карантина;

законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков-банкротов бывшим владельцам;

законопроект №2166 об освобождении ФОПов пенсионного возраста от единого социального взноса;

законопроект №2398-д о смягчении режима секретности в отношении гособоронзаказ;

законопроект №3415 об ограничении срока действия особой процедуры принятия законопроектов, введенной для "антиколомойского" закона;

законопроекты №3313 и №3313-1 об оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении;

законопороект №3195, обязывающий членов Кабмина отчитываться в Раде перед увольнением;

законопроект №2679 об оптимизации сети и функционирования Центров предоставления административных услуг (ЦНАПов);

законопроект №3383 о процессуальных сроках во время карантина;

законопроект №2823 о командировке судей в порядке временного перевода судьи в другой суд;

законопроект №3354 об усилении ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины или члена Счетной палаты;

законопроекты №2207, № 2207-1 и №2207-2 об управлении бытовыми и другими отходами;

законопроект №2654 о тюремных сроках за повреждение линий связи;

законопроект №3314 об упрощении досудебного расследования некоторых преступлений;

законопроект №3105 о расширении полномочий Национальной гвардии;

законопроект №3297, запрещающий банкам взимать неустойку, штрафы и пеню за просрочку платежей по кредитам во время карантина;

законопроект №2030 о бесплатной регистрации юрлиц и общественых формирований для лиц с инвалидностью и пострадавшим от аварии на ЧАЭС;

законопроект №3322 о введении механизма, который позволит уберечь от банкротства предприятия, пострадавшие из-за карантина;

законопроекты №3355 и №3355-1, которые разрешают не декларировать имущество, записанное на внебрачных детей;

законопроекты №3205 и №3205-1 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;

законпороект №3377 о поддержке креативной индустрии из-за карантина;

законопроект №2494 о повышении социальных гаранти детей под опекой и унификации принципов предоставления помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям;

проект постановления №3431 об обращении Рады по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны;

проект постановления №3434 о выходе Рады из карантина;

час вопросов к правительству;

доклад главы Национального банка Якова Смолия.

Напомним, Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении банковский законопроект, известный также как "антиколомойский". Его суть состоит в том, что банки-банкроты не могут быть возвращены бывшим владельцам. Если банкротство будет признано судом необоснованным, то бывшие владельцы могут рассчитывать на получение компенсации от государства.

В первую очередь, этот законопроект направлен на защиту Приватбанка от притязаний его экс-совладельца Игоря Коломойского.

От его принятия зависит начало новой программы Украины и МВФ.

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