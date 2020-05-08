"Антиколомойский законопроект" и отчет главы НБУ. Появилась повестка дня Рады на 13 мая
2020-05-08 17:00:00
Глава ВР Дмитрий Разумков созывает заседание
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 13 мая.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
"В связи с требованием 158 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента ВРУ: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады девятого созыва на 10:00 13 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
Депутаты рассмотрят 26 вопросов:
- законопроект №3329-д о поддержке налогоплательщиков в период карантина;
- законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков-банкротов бывшим владельцам;
- законопроект №2166 об освобождении ФОПов пенсионного возраста от единого социального взноса;
- законопроект №2398-д о смягчении режима секретности в отношении гособоронзаказ;
- законопроект №3415 об ограничении срока действия особой процедуры принятия законопроектов, введенной для "антиколомойского" закона;
- законопроекты №3313 и №3313-1 об оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении;
- законопороект №3195, обязывающий членов Кабмина отчитываться в Раде перед увольнением;
- законопроект №2679 об оптимизации сети и функционирования Центров предоставления административных услуг (ЦНАПов);
- законопроект №3383 о процессуальных сроках во время карантина;
- законопроект №2823 о командировке судей в порядке временного перевода судьи в другой суд;
- законопроект №3354 об усилении ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины или члена Счетной палаты;
- законопроекты №2207, № 2207-1 и №2207-2 об управлении бытовыми и другими отходами;
- законопроект №2654 о тюремных сроках за повреждение линий связи;
- законопроект №3314 об упрощении досудебного расследования некоторых преступлений;
- законопроект №3105 о расширении полномочий Национальной гвардии;
- законопроект №3297, запрещающий банкам взимать неустойку, штрафы и пеню за просрочку платежей по кредитам во время карантина;
- законопроект №2030 о бесплатной регистрации юрлиц и общественых формирований для лиц с инвалидностью и пострадавшим от аварии на ЧАЭС;
- законопроект №3322 о введении механизма, который позволит уберечь от банкротства предприятия, пострадавшие из-за карантина;
- законопроекты №3355 и №3355-1, которые разрешают не декларировать имущество, записанное на внебрачных детей;
- законопроекты №3205 и №3205-1 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;
- законпороект №3377 о поддержке креативной индустрии из-за карантина;
- законопроект №2494 о повышении социальных гаранти детей под опекой и унификации принципов предоставления помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям;
- проект постановления №3431 об обращении Рады по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны;
- проект постановления №3434 о выходе Рады из карантина;
- час вопросов к правительству;
- доклад главы Национального банка Якова Смолия.
Напомним, Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении банковский законопроект, известный также как "антиколомойский". Его суть состоит в том, что банки-банкроты не могут быть возвращены бывшим владельцам. Если банкротство будет признано судом необоснованным, то бывшие владельцы могут рассчитывать на получение компенсации от государства.
В первую очередь, этот законопроект направлен на защиту Приватбанка от притязаний его экс-совладельца Игоря Коломойского.
От его принятия зависит начало новой программы Украины и МВФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. правок, больше всего – Антон Поляков.
- 16 апреля Верховная Рада приняла закон о борьбе с "законодательным спамом", который вводит возможность рассмотрения законопроектов во втором чтении по ускоренной процедуре, если к ним подали большое количество правок. Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия спрогнозировал, что с его помощью "антиколомойский законопроект" смогут принять за одно заседание.