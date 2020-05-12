Гордон взял интервью у крымского "прокурора" Поклонской: у Зеленского жестко отреагировали

Популярный украинский журналист Дмитрий Гордон взял skype-интервью у бывшего "прокурора" Крыма, которая активно способствовала аннексии полуострова Россией, Натальи Поклонской. Сейчас она является депутатом Госдумы РФ, избранным во время нелегитимного голосования в Крыму. Соответствующее видео появилось на канале Гордона в Youtube.

В интервью Гордон, в частности, спросил пособницу оккупантов о беглом президенте Януковиче, Зеленском, Путине, измене Родине и том, как происходила аннексия Крыма в 2014 году. Также она рассказала о любви к последнему российскому императору Николаю II.

На это интервью жестко отреагировал представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич. На своей странице в Facebook он напомнил, что Поклонская является фигуранткой уголовных дел украинских правоохранителей.

"Единственные интервью и беседы с лицами, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений (в частности преступлений против основ национальной безопасности Украины, военных преступлениях, преследовании проукраинских активистов и неправомерном запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа), которые мы можем и будем слушать – это свидетельство таких лиц в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых. Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений", – считает он.

Кориневич добавил, что лица, которые способствовали оккупации Крыма, не могут и не будут считаться "голосом крымчан".

"Надлежащую оценку действиям гражданки Украины Поклонской предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия", – заверил он.

Как ранее сообщал Фокус:

11 октября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые принял делегацию РФ с крымскими "депутатами", которые представляли аннексированный Крым.

В МИД Украины отреагировали и выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией. Также Украина направила Турции ноту протеста, а турецкого посла вызывали в украинское внешнеполитическое ведомство.