Для политики пять лет – это мало. Зеленский может пойти и на второй срок, – замглавы ОП
Пять лет для того, чтобы изменить что-то в стране – мало, поэтому президент Владимир Зеленский может пойти и на второй срок. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал замглавы ОП Сергей Трофимов.
"Я не думаю, что это будет пятилетний срок. Я все-таки считаю, что какое-то будет продолжение каденции. Потому что действительно мало пять лет для политики, для того, чтобы что-то изменить", – заявил замглавы Офиса президента.
При этом, Трофимов подчеркнул, что это его личное мнение. "Не говорил с ним об этом. Это мое личное мнение... Я же не могу решать за президента, идти ему, или нет", – говорит он.
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Также в ОП ответили на вопрос журналиста, хорошо ли то, что у Зеленского не было опыта до прихода на высшую должность в стране.
"Это и плюс, и минус одновременно. Несистемность позволила легко и не задумываясь разрушить то, что нужно было разрушить. С другой стороны, это же система. Что-то провисает, что-то не рассчитано на второй-третий шаг в этом вопросе", – говорит Трофимов.
"Но ты должен работать в тех обстоятельствах, которые есть. Они тоже институционально разрушались: то люстрации, то одни других гнали, то еще что-то. Этот опыт никому не передавался, не было преемственности. Никто не учил более молодое поколение", – добавил замглавы ОП.
В то же время, по словам Трофимова, если бы Зеленскому нужно было бы сделать выбор еще раз, он опять пошел бы в политику. "Вижу, что ему тяжело... Это вообще, как оказалось, тяжелая профессия. Но я не вижу в нем тени сомнения", – заявили в ОП.
Ранее, на форуме YES, который прошел в сентябре в Киеве, Зеленский заявил, что будет президентом Украины только пять лет.
"Я говорил, что иду на один срок. У меня очень мало лет и я уже чувствую, что у меня очень мало времени. Поэтому каждый день моя задача, и я делаю хоть что-то, чтобы в конце дня сказать себе, что хотя бы один человек стал счастливее", - говорил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля состоялась премьера кинофильма "Год президентства Зеленского", в котором сам Зеленский рассказал о своих достижениях и неудачах.
- Среди прочего, Зеленский заявил, что будет обновлять кадры в Кабмине до тех пор, пока в этом будет необходимость. А войну президент намерен закончить до конца своего срока.