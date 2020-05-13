Зеленский продлит запрет на ВКонтакте и Одноклассники, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины уже рассмотрел вопрос о продлении запрета российских сайтов в Украине.

Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов, передает Радио Свобода.

"СНБО уже все сделал, ждите указ президента", – сказал Данилов.

При этом, Данилов не уточнил детали.

Отметим, срок блокировки российских соцсетей истекает 16 мая.

Во время президентских выборов Зеленский говорил, что ситуация с блокировками российских соцсетей напоминает ему "парковки в Киеве".

"Чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Вы это знаете прекрасно. Украинцы обходят. Эта ситуация – я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, – оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу – вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение – и "хлопни" те".

Напомним, СБУ уже предлагало продлить на 3 года санкции против российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Как ранее сообщал Фокус:

16 мая 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения.