Смягчение карантина: МОЗ анонсировало запуск общественного транспорта и открытие детсадов с 22 мая

В четверг, 14 мая, министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге подтвердил, что правительство планирует смягчить карантин 22 мая.

По его словам, что правительство разработало четыре этапа выхода из карантина.

"Каждому из этих этапов отвечают конкретные критерии. И под каждый из этих этапов есть соответствующие ослабления. Все этапы мы разрабатывали, исходя из 10 дней. Почему именно 10 дней? Это тот термин, за который мы способны на основе анализа информации четко определиться, что мы готовы к переходу к следующему этапу", – сказал Степанов.

Он отметил, что на втором этапе смягчения планируются следующие ослабления:

– разрешение на проведения спортивных соревнований без зрителей;

– открытие отелей (кроме хостелов) без ресторанов и спортивных залов;

– разрешение на проведение внешнего независимого оценивания для выпускников школ;

– разрешение на работу общественного транспорта;

– разрешение на открытие дошкольных учебных заведений.

"Я хочу подчеркнуть, что (и это будет четко определено в постановлении правительства, которое мы будем предлагать принять) все это возможно только при соблюдении противоэпидемических правил: масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции рук антисептиками и других правил", – сказал Степанов.

По словам Степанова, последующий выход из карантина будет происходить по формуле адаптивного карантина. В частности, в областях будут сравнивать количество новых случаев за 7 дней на 100 тысяч населения, загруженность коек в больницах для больных COVID-19 (не более 50%), количество тестирований на 100 тысяч перед тем, как согласовать смягчение карантина.

Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск междугородных перевозок и возобновление работы метро возможно только на третьем этапе выхода из карантина.

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