В три этапа. Криклий представил план возобновления пассажирского сообщения

Министерство инфраструктуры Украины разработало трехэтапный план возобновления пассажирского сообщения. Об этом написал в своем Telegram-канале министр Владислав Криклий.

"Транспорт будет выходить из карантина поэтапно. К концу недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были бы максимально защищены от распространения коронавируса", – написал Криклий.

По его словам, на первом этапе планируется запуск городского транспорта (кроме маршрутных такси) и пригородного (в пределах одного района), а также запуск внутренних авиаперелетов и частичный запуск в работу ж/д: курсирование до 50% электричек в часы пик, запуск 42 пар поездов дальнего сообщения категории "Интерсити" и "Ночной экспресс".

На втором этапе планируется разрешить межобластные и международные автоперевозки, запустить все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, и все пассажирские поезда, кроме сезонных.

На третьем этапе предлагается открыть международное авиа- и ж/д сообщение, а также сезонные поезда.

"Работаем с авиаперевозчиками и Министерством иностранных дел, чтобы определить страны, с которых начнется возобновление международного авиасообщения. Авиакомпании предлагают возобновлять внутренние перелеты одновременно с международными", – отметил Криклий.

По его словам, пассажиры и персонал транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты, будет проводиться температурный скрининг и дезинфекция транспортных помещений (аэропорты, вокзалы и т. д.).

Как уточнил министр в своей колонке на сайте издания "Новое Время", транспорт поедет при определенных условиях и с определенными ограничениями. Главные два условия – это снижение и стабилизация статистики распространения COVID-19 и минимальный риск для здоровья граждан Украины.

По его словам, успешный выход транспорта из карантина обеспечат не только соблюдение правил, контроль ситуации, но и надлежащее информирование о ней. В условиях опасности для жизни граждан страны будут недопустимыми действия, направленные на оказание ложной информации или замалчивание о состоянии здоровья водителей, кондукторов, проводников и других представителей транспортной инфраструктуры, которые непосредственно контактируют с пассажирами.

Кроме того, Криклий в эфире "Сніданку з 1+1" прокомментировал инициативу мэра Киева Виталия Кличко об открытии столичного метрополитена с 25 мая.

"Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись на мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка если открывается, то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело", – сказал Криклий.

По мнению министра, он бы не спешил с этим решением.

Напомним, глава МОЗ Максим Степанов анонсировал новое смягчение карантина с 22 мая. В частности, планируется частично возобновить работу общественного транспорта.

Как ранее сообщал Фокус:

Метро в Украине могут запустить в конце июня – начале июля. Междугородний транспорт и внутренние поезда – в середине лета. Об этом на встрече с журналистами off the record (не под запись) рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой возобновить работу метро с 25 мая в обычном режиме.