Нардепа Дубинского не пустили на эфир к Савику Шустеру

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского не пустили в студию, где проходили съемки в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Об этом сообщил сам нардеп Дубинский в своем Telegram-канале, а также он вел прямую трансляцию на YouTube, как его не пускали на эфир, сообщает УНИАН.

"Ребята решили не пускать, потому что сегодня исполняющий обязанности министра энергетики Буславец присутствует в эфире на ТРК "Украина". У них здесь главный бенефициар понятно кто - Ринат Леонидович Ахметов. Тарифы у нас все - через Рината Леонидовича Ахметова. А я вот не могу попасть на эфир. Меня пригласили, хотели чтобы включался только через скайп, чтобы была возможность меня отключать, когда им будет удобно, чтобы мы не смогли поговорить нормально о стоимости электроэнергии, зеленом тарифе, о том, как с участием Буславец на два гигаватта была снижена мощность атомных электростанций, как при этом три гигаватта альтернативной энергетики продолжают выкупаться нами с вами и таким образом мы платим самый высокий тариф в мире с зеленой энергетики, половина из которой контролируется владельцем ТРК "Украина" и заказчиком "Свободы слова Савика Шустера", - сказал Дубинский.

В эфире обсуждали состояние энергетической отрасли Украины, энергоблоки на украинских АЭС, будущее у "зеленой" энергетики в Украине, цены на электроэнергию.

В то же время организаторы программы свой отказ пустить Дубинского в студию объяснили отсутствием в ней свободных мест.

"Охрана не пропустила г-на Дубинского на съемочную площадку, поскольку свободных мест в студии не было. Коллектив программы "Свобода слова Савика Шустера" соблюдает правила карантина и обеспечивает расстояние между гостями в полтора метра. Поэтому максимальное количество возможных участников программы в студии - 8 человек. Именно поэтому господину Дубинскому и было предложено принять участие в дискуссии по Skype", - говорится в сообщении yf странице Шустер LIVE в Facebook.

Отметим, что Дубинского публично поддержали много его коллег по фракции. В частности, Александр Ткаченко заявил, что больше не будет участвовать в эфирах "Свободы слова Савика Шустера" и призвал других депутатов присоединится к этому флешмобу.

Как ранее сообщал Фокус:

97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки, что, по их мнению, приведет к снижению уровня их безопасности, сократит финансовые показатели "Энергоатома" и увеличит объемы выбросов в атмосферу углекислого газа.