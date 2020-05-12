Президент одобрил. Премьер Шмыгаль — о новом энергобалансе и тарифах на электроэнергию
2020-05-12 20:31:00
По словам премьер-министра, энергетический баланс в Украине на сегодняшний день надежный, отвечает требованиям и соответствует ситуации, а тарифы для населения расти не будут
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергетический баланс утверждался в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, его и председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса.
Об этом он сказал во время заседания Комитета.
По его словам, энергетический баланс в Украине на сегодняшний день надежный, отвечает требованиям и соответствует ситуации.
"Баланс абсолютно надежный, отвечает отрасли... У президента нет никаких замечаний. Он к нашей работе относится с уважением", – сказал Шмыгаль.
По его словам, стоимость электроэнергии для населения не изменится.
"Мы не собираемся в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор. Он тоже утвержден с президентом", – сказал Шмыгаль.
Премьер-министр говорит, что в новом балансе сокращения предусмотрены во всех направлениях.
Он объяснил это тем, что из-за кризиса общее потребление сократилось на 9%. Однако "Энергоатом", по его словам, не ущемлен. Ни одна из АЭС не выводит реакторы, чтобы преодолеть кризис, запланированые ремонты перенесены с осени на весну.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает с 1 января 2021 года отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт*ч электроэнергии в месяц. В то же время и.о министра энергетики Ольга Буславец заявила, что цена электроэнергии для населения останется неизменной.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.
- Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что мощность всех АЭС упала вдвое с начала года. При этом, по состояние на 5 мая, на атомных электростанциях Украины работали только 10 из 15 энергоблоков. Часть из них вывели в резерв, а остальные ремонтируют.
- В связи с этим 97 нардепов обратились к премьеру Денису Шмыгалю. Они попросили не отключать атомные энергоблоки, ведь это, по их мнению, приведет к снижению уровня безопасности, сократит финансовые показатели "Энергоатома", а также увеличит выбросы углекислого газа.
- ГБР также открыло уголовное дело по факту возможных неправомерных действий Минэнерго, которые привели к снижению производственных мощностей "Энергоатома".