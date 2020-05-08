Тарифы на электричество для населения не изменятся, – Минэнерго
2020-05-08 12:59:00
Тариф в 2020 году менять не будут
И.о министра энергетики Ольга Буславец заявила, что цена электроэнергии для населения останется неизменной.
Об этом она заявила в ходе совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает Интерфакс-Украина.
"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным, и не нужно беспокоить население. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", – сказала она.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает с 1 января 2021 года отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт*ч электроэнергии в месяц.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.
- Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.
- Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что мощность всех АЭС упала вдвое с начала года. "Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас", – сказал он.