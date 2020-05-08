Тарифы на электричество для населения не изменятся, – Минэнерго

Тариф в 2020 году менять не будут

И.о министра энергетики Ольга Буславец заявила, что цена электроэнергии для населения останется неизменной.

Об этом она заявила в ходе совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает Интерфакс-Украина.

"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным, и не нужно беспокоить население. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", – сказала она.

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Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает с 1 января 2021 года отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт*ч электроэнергии в месяц.

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