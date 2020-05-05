НКРЭКУ предлагает отменить льготный тариф на электроэнергию для населения

Такое решение обойдется населению в 12 млрд грн в год

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает с 1 января 2021 года отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт*ч электроэнергии в месяц. Это предложение озвучил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, сообщило "РБК-Украина".

Согласно оценкам комиссии такое решение позволит получать дополнительно 12 млрд грн в год.

Регулятор также предлагает в течении двух – пяти лет отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, это позволит получить еще не менее 38 млрд грн.

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Напомним, сейчас при потреблении электроэнергии в объеме до 100 кВт*ч в месяц, тариф для населения составляет 90 копеек за 1 кВт*ч. Объем, превышающий 100 кВт*ч, оплачивается по тарифу 1,68 грн за за 1 кВт*ч.

По оценкам НКРЭКУ, средневзвешенный тариф для населения составляет 1,28 грн за кВт*ч, в то время как коммерческие потребители платят 1,88 грн.

Минэкоэнерго обнародовало обновленный прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год, который предусматривает снижение производства на всех электростанциях Украины, кроме теплоэлектроцентралей и возобновляемых источников энергии. Общее уменьшение производства электроэнергии составляет 5,9% (до 143 млрд кВт*ч).

При этом снижение производства на АЭС прогнозируется на 8,6% (до 73,7 млрд кВт*ч), на ТЭС – на 7,8% (до 38,9 млрд кВт*ч), на ГЭС – на 4,8% (до 4,85 млрд кВт*ч). Производство на ТЭЦ сохранится почти на том же уровне – 11,1 млрд кВт*ч. А "зеленые" электростанции должны выработать 11,37 млрд кВт*·ч.

Как ранее сообщал Фокус: