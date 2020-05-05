НКРЭКУ предлагает отменить льготный тариф на электроэнергию для населения
2020-05-05 16:32:37
Такое решение обойдется населению в 12 млрд грн в год
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает с 1 января 2021 года отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт*ч электроэнергии в месяц. Это предложение озвучил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, сообщило "РБК-Украина".
Согласно оценкам комиссии такое решение позволит получать дополнительно 12 млрд грн в год.
Регулятор также предлагает в течении двух – пяти лет отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, это позволит получить еще не менее 38 млрд грн.
Напомним, сейчас при потреблении электроэнергии в объеме до 100 кВт*ч в месяц, тариф для населения составляет 90 копеек за 1 кВт*ч. Объем, превышающий 100 кВт*ч, оплачивается по тарифу 1,68 грн за за 1 кВт*ч.
По оценкам НКРЭКУ, средневзвешенный тариф для населения составляет 1,28 грн за кВт*ч, в то время как коммерческие потребители платят 1,88 грн.
Минэкоэнерго обнародовало обновленный прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год, который предусматривает снижение производства на всех электростанциях Украины, кроме теплоэлектроцентралей и возобновляемых источников энергии. Общее уменьшение производства электроэнергии составляет 5,9% (до 143 млрд кВт*ч).
При этом снижение производства на АЭС прогнозируется на 8,6% (до 73,7 млрд кВт*ч), на ТЭС – на 7,8% (до 38,9 млрд кВт*ч), на ГЭС – на 4,8% (до 4,85 млрд кВт*ч). Производство на ТЭЦ сохранится почти на том же уровне – 11,1 млрд кВт*ч. А "зеленые" электростанции должны выработать 11,37 млрд кВт*·ч.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.
- Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.
- Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что мощность всех АЭС упала вдвое с начала года. "Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас", – сказал он.