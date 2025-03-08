Тарифы на воду в Украине после отопительного периода могут измениться: что известно

В некоторых украинских городах, в частности на Закарпатье, уже повысились тарифы на воду, они могут измениться после завершения отопительного периода и в других регионах.

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Тарифы на воду имеют свои особенности и зависят от ряда факторов: в разных населенных пунктах цены могут отличаться, эта разница может быть довольно существенной. В то же время то, повысятся ли тарифы на воду весной 2025 года в конкретном населенном пункте, зависит напрямую от местных властей. Подробнее о том, изменятся ли тарифы на воду в Украине и что на это влияет, узнавал Фокус.

Где могут повысить стоимость воды

В некоторых населенных пунктах тарифы местные власти имеют полномочия самостоятельно регулировать тарифы на воду и принимать решение о повышении цен. Речь идет о том, что иногда чиновники не обязаны согласовывать подорожание цен на воду с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Однако без решения НКРЭКУ повышать тариф на воду может только местная власть населенных пунктов, где население составляет менее 100 тысяч человек.

Всего в каждом населенном пункте поставщики преимущественно сами определяют стоимость воды, чем и объясняется существенная разница в тарифах в разных городах. В то же время НКРЭКУ рекомендует поставщикам оставить цены на уровне 24 февраля 2022 года.

Что влияет на формирование стоимости воды

На тарифы на воду влияет ряд факторов:

стоимость электроэнергии;

обеспечение водными ресурсами;

состояние, в котором находится оборудование;

дополнительные расходы.

Жители тех или иных городов могут уточнять актуальное состояние тарифов на воду, обратившись в компанию-поставщика, обслуживающую адрес.

Где изменились тарифы на воду с 1 марта

С 1 марта повысились тарифы на воду на Закарпатье, в городе Виноградов. Известно, что Виноградовское ВУЖКГ приняло такое решение в результате существенного подорожания электроэнергии, а также повышения цен на сопутствующие ресурсы и потребности. Так, общий тариф на воду в Виноградове теперь составляет 62,16 грн/м³ (было 57,80 грн/м³). Подробнее об этом узнавал Фокус 18 февраля.

Также ранее Фокус узнавал, какими будут тарифы на электроэнергию в Украине уже с 1 мая 2025 года. Речь шла о том, что некоторые граждане смогут платить при определенных условиях вдвое меньше.