Тарифы на воду в Украине после отопительного периода могут измениться: что известно
В некоторых украинских городах, в частности на Закарпатье, уже повысились тарифы на воду, они могут измениться после завершения отопительного периода и в других регионах.
Тарифы на воду имеют свои особенности и зависят от ряда факторов: в разных населенных пунктах цены могут отличаться, эта разница может быть довольно существенной. В то же время то, повысятся ли тарифы на воду весной 2025 года в конкретном населенном пункте, зависит напрямую от местных властей. Подробнее о том, изменятся ли тарифы на воду в Украине и что на это влияет, узнавал Фокус.
Где могут повысить стоимость воды
В некоторых населенных пунктах тарифы местные власти имеют полномочия самостоятельно регулировать тарифы на воду и принимать решение о повышении цен. Речь идет о том, что иногда чиновники не обязаны согласовывать подорожание цен на воду с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Однако без решения НКРЭКУ повышать тариф на воду может только местная власть населенных пунктов, где население составляет менее 100 тысяч человек.
Всего в каждом населенном пункте поставщики преимущественно сами определяют стоимость воды, чем и объясняется существенная разница в тарифах в разных городах. В то же время НКРЭКУ рекомендует поставщикам оставить цены на уровне 24 февраля 2022 года.
Что влияет на формирование стоимости воды
На тарифы на воду влияет ряд факторов:
- стоимость электроэнергии;
- обеспечение водными ресурсами;
- состояние, в котором находится оборудование;
- дополнительные расходы.
Жители тех или иных городов могут уточнять актуальное состояние тарифов на воду, обратившись в компанию-поставщика, обслуживающую адрес.
Где изменились тарифы на воду с 1 марта
С 1 марта повысились тарифы на воду на Закарпатье, в городе Виноградов. Известно, что Виноградовское ВУЖКГ приняло такое решение в результате существенного подорожания электроэнергии, а также повышения цен на сопутствующие ресурсы и потребности. Так, общий тариф на воду в Виноградове теперь составляет 62,16 грн/м³ (было 57,80 грн/м³). Подробнее об этом узнавал Фокус 18 февраля.
Также ранее Фокус узнавал, какими будут тарифы на электроэнергию в Украине уже с 1 мая 2025 года. Речь шла о том, что некоторые граждане смогут платить при определенных условиях вдвое меньше.