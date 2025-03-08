Тарифи на воду в Україні після опалювального періоду можуть змінитися: що відомо
У деяких українських містах, зокрема на Закарпатті, уже підвищилися тарифи на воду, вони можуть змінитися після завершення опалювального періоду і в інших регіонах.
Тарифи на воду мають свої особливості та залежать від низки чинників: у різних населених пунктах ціни можуть відрізнятися, ця різниця може бути доволі суттєвою. Водночас те, чи підвищаться тарифи на воду навесні 2025 року у конкретному населеному пункті, залежить напряму від місцевої влади. Детальніше про те, чи зміняться тарифи на воду в Україні та що на це впливає, дізнавався Фокус.
Де можуть підвищити вартість води
У деяких населених пунктах тарифи місцева влада має уповноваження самостійно регулювати тарифи на воду і ухвалювати рішення про підвищення цін. Йдеться про те, що подекуди чиновники не зобов'язані узгоджувати подорожчання цін на воду із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Однак без рішення НКРЕКП підвищувати тариф на воду може лише місцева влада населених пунктів, де населення становить менш як 100 тисяч осіб.
Загалом у кожному населеному пункті постачальники переважно самі визначають вартість води, чим і пояснюється суттєва різниця у тарифах у різних містах. Водночас НКРЕКП рекомендує постачальним залишити ціни на рівні 24 лютого 2022 року.
Що впливає на формування вартості води
На тарифи на воду впливає низка чинників:
- вартість електроенергії;
- забезпечення водними ресурсами;
- стан, у якому перебуває обладнання;
- додаткові витрати.
Мешканці тих чи інших міст можуть уточнювати актуальний стан тарифів на воду, звернувшись до компанії-постачальника, що обслуговує адресу.
Де змінилися тарифи на воду з 1 березня
З 1 березня підвищилися тарифи на воду на Закарпатті, у місті Виноградів. Відомо, що Виноградівське ВУЖКГ ухвалило таке рішення внаслідок суттєвого подорожчання електроенергії, а також підвищення цін на супутні ресурси та потреби. Так, загальний тариф на воду у Виноградові тепер складає 62,16 грн/м³ (було 57,80 грн/м³). Детальніше про це дізнавався Фокус 18 лютого.
Також раніше Фокус дізнавався, якими будуть тарифи на електроенергію в Україні вже з 1 травня 2025 року. Йшлося про те, що деякі громадяни зможуть платити за певних умов удвічі менше.