Минэкоэнерго обновило прогнозный энергобаланс Украины

Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси до конца 2020 года не предвидится

Минэнерго обнародовало обновленный прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год, который предусматривает снижение производства на всех электростанциях Украины, кроме теплоэлектроцентралей и возобновляемых источников энергии. Документ опубликован на сайте Минэкоэнерго.

Согласно данным, общее уменьшение производства электроэнергии составляет 5,9% (до 143 млрд кВт·ч).

При этом снижение производства на АЭС прогнозируется на 8,6% (до 73,7 млрд кВт·ч), на ТЭС – на 7,8% (до 38,9 млрд кВт·ч), на ГЭС – на 4,8% (до 4,85 млрд кВт·ч), сообщается на сайте Укрэнерго.

При этом производство на ТЭЦ сохранится почти на том же уровне – 11,1 млрд кВт·ч. А "зеленые" электростанции должны выработать 11,37 млрд кВт·ч.

Согласно документу, импорт электроэнергии в основную часть объединенную энергосистему Украины из РФ и Беларуси до конца 2020 года не предвидится.

Импорт в "остров Бурштынской ТЭС" из стран Евросоюза предусмотрен на уровне 4,9 млрд кВт·ч.

Экспорт электроэнергии прогнозируется около 7 млрд кВт·ч, из которых в страны ЕС – 6,6 млрд кВт·ч.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля Минэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.

Часть из 10 энергоблоков четырех АЭС Украины планируют вывести в резерв, часть – переведут на работу на пониженной мощности, что приведет к снижению производства электроэнергии на АЭС вдвое в 2020 году, пишут СМИ.

Ранее глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову отметил, что большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны. По его мнению, из-за роста "зеленой" генерации в Украине сокращается производство более дешевой электроэнергии – гидроэлектростанций и АЭС: якобы такая тенденция может спровоцировать рост цен на э/э для потребителей.