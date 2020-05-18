Аваков уволил полицейского, который требовал у еврейской общины персональные данные ее членов

Начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области М. Банка уволили из-за того, что тот хотел провести "инвентаризацию" евреев.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Александр Дубинский, прикрепив ответ Авакова на депутатское обращение.

"Информируем, что приказом департамента стратегических расследований от 15 мая 2020 года №124 полковник полиции Банк М.В, уволен с занимаемой должности", – говорится в ответе Авакова.

Ранее полиция Ивано-Франковской области потребовала у еврейской общины Коломыи Ивано-Франковской области копию ее устава, а также список ее членов вместе с их номерами телефона и адресами.

По словам главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, полицейские объяснили свое требование тем, что они борются с транснациональными и этническими организованными группами.

11 мая Департамент внутренней безопасности и Главное следуправление Нацполиции сообщили, что проведут расследование в отношении полиции Ивано-Франковской области в связи со сбором данных о евреях Коломыи.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на совещании оперштаба дал полицейским поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область.