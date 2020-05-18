Аваков уволил полицейского, который требовал у еврейской общины персональные данные ее членов
2020-05-18 19:07:52
Ранее полиция Ивано-Франковской области требовала у еврейской общины Коломыи копию ее устава, а также список ее членов вместе с их номерами телефона и адресами
Начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области М. Банка уволили из-за того, что тот хотел провести "инвентаризацию" евреев.
Об этом в Facebook сообщил нардеп Александр Дубинский, прикрепив ответ Авакова на депутатское обращение.
"Информируем, что приказом департамента стратегических расследований от 15 мая 2020 года №124 полковник полиции Банк М.В, уволен с занимаемой должности", – говорится в ответе Авакова.
Ранее полиция Ивано-Франковской области потребовала у еврейской общины Коломыи Ивано-Франковской области копию ее устава, а также список ее членов вместе с их номерами телефона и адресами.
По словам главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, полицейские объяснили свое требование тем, что они борются с транснациональными и этническими организованными группами.
11 мая Департамент внутренней безопасности и Главное следуправление Нацполиции сообщили, что проведут расследование в отношении полиции Ивано-Франковской области в связи со сбором данных о евреях Коломыи.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на совещании оперштаба дал полицейским поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область.
- Глава МВД Арсен Аваков отреагировал на поручение Марцинкива словами "Украина – не "совок", Франковск – не княжество". Глава Нацполиции Игорь Клименко также заявил, что "никто не имеет права дискриминировать людей".
- Позже Марцинкив извинился за "чрезмерные эмоции" во время призыва вывести ромов из города на Закарпатье и добавил, что речь шла о людях, которые не придерживались карантина.