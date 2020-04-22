"Почему они все еще тут?": мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье

Правоохранители уже вывезли из Ивано-Франковска десять ромов и на границе передали их закарпатской полиции. Мэр требует сделать "вторую ходку"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область. Как сообщает сообщает "Суспільне", Марцинкив говорил об этом на оперативном совещании.

"Также цыгане, нет, вернее, лица ромской национальности. Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь?", – сказал он.

По словам начальника городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игоря Влизло, 12 человек отказались ехать.

"Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус – дали. Почему не запаковали и не вывезли?", – сказал мэр города.

На оперативном совещании сообщили, что правоохранители вывезли из Ивано-Франковска десять ромов и на границе передали их закарпатской полиции.

Руслан Марцинкив сказал: "Надо вторую ходку сделать".

Как ранее сообщал Фокус:

27 августа 2019 года в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. Тело обнаружил односельчанин в одном из заброшенных домов. Правоохранители и кинологи вышли на след предполагаемого убийцы – жителя села Лощиновка ромской национальности, 1995 года рождения.

Вечером 27 августа в Лощиновке произошли столкновения. В результате один дом был подожжен, в других – повреждена мебель, выбиты стекла. Во избежание массовых беспорядков в село Лощиновка прибыли сотрудники главного управления Национальной полиции в Одесской области и работники оперативного подразделения.

28 августа жители Лощиновки провели сход, на котором попросили власть помочь решить вопрос с выселением жителей ромской национальности из населенного пункта. После этого ромы покинули село.

Пятый апелляционный админсуд признал противоправным бездействие полиции во время выселения ромов из села Лощиновка в 2016 году.