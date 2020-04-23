Мэр Ивано-Франковска не увидел признаков дискриминации в требовании вывезти ромов из города

По словам Руслана Марцинкива, речь шла о людях, которые не придерживались карантина

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив извинился за "чрезмерные эмоции" во время призыва вывести ромов из города на Закарпатье. При этом признаков дискриминации в своем требовании он не видит.

Об этом он заявил на радиостанции Северный полюс, передает местное издание Курс.

По его словам, речь шла о людях, которые не придерживались карантина.

"Прежде всего никакой дискриминации я не вижу в этом. Речь шла о конкретных лицах, которые больше месяца не придерживались карантина. Люди неоднократно обращались на 102, горячую линию МВК, что некоторые лица приставали к людям, требовали средства, были без масок. Более того, проживали в Привокзальном сквере. Это при том, что постановление Кабинета министров четко запрещает не только проживать в скверах, а гулять в скверах и собираться больше двух человек в одном месте", – сказал он.

По словам Марцнкива, полиция сама обратилась к нему с просьбой предоставить транспорт для лиц цыганской национальности, которые прописаны в Иршавском и Савеловском районах Закарпатской области, чтобы доставить их домой.

"На оперативном совещании, возможно, несколько эмоционально, я здесь прошу прощения. Где-то, возможно, эмоции, потому что совещание длилось более часа, в основном говорили о борьбе с коронавирусом и вне зависимости, кто те люди, которые нарушают карантин. Почему мы, украинцы, поляки, американцы, придерживаемся карантина, а некоторым лицам нельзя не соблюдать карантин ", – говорит Марцинкив.

По словам градоначальника, ромы, которые отказались ехать в Закарпатье, продолжают жить на улицах и попрошайничать.

Ранее Марцинкив на совещании оперштаба дал полицейским поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область.

"Также цыгане, нет, вернее, лица ромской национальности. Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь?", – говорил он.

Глава Нацполиции Игорь Клименко уже высказался по поводу инициативы Марцинкива: "Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности".

"Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", – добавил глава Нацполиции.

По фатку заявления мэра полиция открыла дело по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Глава МВД Арсен Аваков словами "Украина – не "совок", Франковск – не княжество" отреагировал на предложение мэра Руслана Марцинкива вывезти ромов на Закарпатье.

Как ранее сообщал Фокус:

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