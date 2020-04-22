"Франковск – не княжество". Аваков отреагировал на предложение мэра вывезти из города ромов

"Позиция городского главы недопустима", – считает министр внутренних дел

Глава МВД Арсен Аваков словами "Украина – не "совок", Франковск – не княжество" отреагировал на предложение мэра Руслана Марцинкива вывезти ромов на Закарпатье.

Об этом Аваков написал у себя в Twitter.

"Позиция городского главы недопустима. Нацполиция – это не карательная машина, господин глава. Украина – не "совок", а Франковск – не княжество", – пишет он.

Также он сообщил, что по факту призыва к принудительному перемещению людей полиция Ивано-Франковской области открыла дело по ст.161 УК (нарушение равноправия граждан в по расовому или национальному признаку).

Ранее Марцинкив на совещании оперштаба дал полицейским поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область.

"Также цыгане, нет, вернее, лица ромской национальности. Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь?", – говорил он.

Глава Нацполиции Игорь Клименко уже высказался по поводу инициативы Марцинкива: "Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности".

"Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", – добавил глава Нацполиции.

Как ранее сообщал Фокус:

27 августа 2019 года в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. Тело обнаружил односельчанин в одном из заброшенных домов. Правоохранители и кинологи вышли на след предполагаемого убийцы – жителя села Лощиновка ромской национальности, 1995 года рождения.

Вечером 27 августа в Лощиновке произошли столкновения. В результате один дом был подожжен, в других – повреждена мебель, выбиты стекла. Во избежание массовых беспорядков в село Лощиновка прибыли сотрудники главного управления Национальной полиции в Одесской области и работники оперативного подразделения.

28 августа жители Лощиновки провели сход, на котором попросили власть помочь решить вопрос с выселением жителей ромской национальности из населенного пункта. После этого ромы покинули село.

Пятый апелляционный админсуд признал противоправным бездействие полиции во время выселения ромов из села Лощиновка в 2016 году.