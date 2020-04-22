"Язык вражды недопустим". Полиция открыла дело из-за высказываний мэра Ивано-Франковска о ромах

Открыто уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса

Полиция Ивано-Франковской области начала расследование относительно слов городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который потребовал от полицеских вывезти из города ромов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В Нацполиции считают, что недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды.

"Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", – заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили. Убежден, что следователи полиции во время досудебного расследования подробно разберутся в этой ситуации. Я призываю всех граждан к взаимоуважению и толерантному отношению", – добавил он.

По факту высказывания мэра следователи полиции Ивано-Франковской области начали уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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