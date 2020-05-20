Пресс-конференция Зеленского по итогам первого года президентства: онлайн-трансляция

Общение с журналистами было официально анонсировано утром 19 мая. Заявки от СМИ принимали только до 15:00. В итоге многим изданиям отказали в аккредитации, в том числе и Фокусу. Отказ в Офисе президента объяснили карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, из-за чего не могут пустить всех желающих.

В частности, отказ в аккредитации получили "Бабель", "Буквы", "Главком", The ukrainian week, Delo, "Тиждень", белорусская редакция "Радио свобода" (украинская редакция аккредитацию получила), Шустер Live и некоторые другие издания.

В то же время аккредитацию получили сотрудники Шарий.нет, о чем сообщила в Facebook Ольга Шарий.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель накануне вечером написала в Facebook, что "к сожалению, аккредитовать всех не вышло".

"Не сомневаюсь, что завтра (20 мая, -ред.) станет ясно, что никаких "теплых ванн" Владимиру Александровичу не готовили", - добавила она.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время пресс-марафона президента Владимира Зеленского, который прошел 10 октября в Kyiv Food Market, ему вручили грамоту от Национального реестра рекордов за самую "продолжительную пресс-конференцию в мире".