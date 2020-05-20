Зеленский заявил, что с Россией нужно договариваться и на формат ему "все равно"

В среду, 20 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что Россией нужно договариваться. Об этом сообщил Зеленский во время пресс-конференции.

"У меня сейчас не было встреч с ним (Владимиром Путиным, – ред.) в каком-либо формате, не было звонков. Сейчас все страны, и это правда, занимаются из-за коронавируса своей страной. Мы не отпускам в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, вопрос возвращения наших территорий. В этих условиях – сложно, но с Германией и Францией мы говорили. Все поддерживают, что сразу после спада COVID-19, у нас должна состояться встреча в Нормандском формате", – заявил президент.

Также он подчеркнул, что Украине придется вести диалог с Россией.

"Что касается президента России, мы ничего с этим не сделаем. Мы должны с ними говорить, должны договариваться. Я еще раз говорю, Минский формат – приоритет, но никто не отменяет какие-либо другие форматы. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращения наших территорий и людей. Мне все равно, нам нужен результат", – подчеркнул Зеленский.

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