Ермак — не друг, кумов во власть не назначаю, — Зеленский

В среду, 20 мая, в парковой зоне Мариинского дворца президент Владимир Зеленский заявил, что ни одного кума или своего военного друга он не назначил на госдолжности. Об этом сообщил Зеленский во время пресс-конференции.

На конференции Зеленскому напомнили, что во время своей предвыборной кампании он говорил: "Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга, почему так происходит уже 28 лет". В это же время, по словам журналиста, Зеленский назначил на должность главы ОП Андрея Ермака, с которым дружит 10 лет, и у которого не было политического опыта. Также упоминались первый замглавы офиса президента Сергей Трофимов, глава СБУ Иван Баканов, генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Ни одного кума или военного друга я не назначил", – заявил президент.

По его словам, Ермак – не друг, а доверенное лицо и хороший специалист в сфере международного права.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти хорошего министра культуры. Мы сейчас ищем с премьером. Нам очень тяжело найти министра образования. Нам очень тяжело найти министра энергетики. Кого бы мы не предложили на пост министра энергетики, нам сразу говорят, что это человек Ахметова, Коломойского или Пинчука", – добавил Зеленский.

Также президент пожаловался, что не может найти людей, "которые были бы и профессионалами и чистыми".

По данным КИУ, за год в органы власти попали не менее 30 "кварталовцев" и их знакомых. Из них 12 человек непосредственно работали в "Студии Квартал 95"

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