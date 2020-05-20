Зеленский ответил на угрозы "Л/ДНР": мы не стреляем по украинцам, а отвечаем боевикам
На сегодняшней пресс-конференции президент Владимир Зеленский, реагируя на обвинения со стороны руководителей "Л/ДНР" и их угрозы, сказал: "Было заявление Пасечника. Два месяца десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территории. И при этом они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам".
Зеленский добавил, РФ – единственная, кто имеет влияние на боевиков. И после заявлений их лидеров, она должна на них повлиять. "Мы будем созывать срочное заседание Минской группы", – добавил президент.
"Я уверен что их провокации против Украины совершаются только из-за того, что они не знают, что им делать из-за гуманитарного кризиса. Мы даем им воду, мы ее не перекрывает, несмотря на то, что они за нее не платят", – считает Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Лидеры самопровозглашенных донбасских "республик" практически синхронно выступили с заявлениями, что перевели свои "вооруженные силы" в состояние боевой готовности и готовы начать наступление. Причиной этого решения названы "обстрелы и провокации" со стороны Объединенных сил.
- За первые три месяца 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
- 15 мая на Донбассе, возле села Березовское, под обстрел попал патруль миссии ОБСЕ. Четверо членов миссии сразу укрылись в автомобилях. Еще двое в это время уже находились в авто, но также услышали взрывы. После обстрела патруль уехал на другую позицию в том же районе.