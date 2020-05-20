Зеленский ответил на угрозы "Л/ДНР": мы не стреляем по украинцам, а отвечаем боевикам

Украина будет созывать срочное заседание Минской группы

На сегодняшней пресс-конференции президент Владимир Зеленский, реагируя на обвинения со стороны руководителей "Л/ДНР" и их угрозы, сказал: "Было заявление Пасечника. Два месяца десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территории. И при этом они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам".

Зеленский добавил, РФ – единственная, кто имеет влияние на боевиков. И после заявлений их лидеров, она должна на них повлиять. "Мы будем созывать срочное заседание Минской группы", – добавил президент.

"Я уверен что их провокации против Украины совершаются только из-за того, что они не знают, что им делать из-за гуманитарного кризиса. Мы даем им воду, мы ее не перекрывает, несмотря на то, что они за нее не платят", – считает Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус: