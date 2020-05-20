Зеленский подумает о втором сроке, если сохранит высокий рейтинг
Владимир Зеленский дал понять, что рассматривает возможность второго президентского срока. Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции.
Во время ответа на вопрос о больших инфраструктурных проектах и других реформах, Зеленский заявил, что не знает, сколько будет длиться его каденция на президентском посту.
"Это должен решить народ", – заявил президент.
Президент намекнул, что одного президентского срока на все реформы и задуманное не хватит. Ранее Зеленский заявлял, что пришел лишь на один срок и не намерен баллотироваться в президенты повторно.
Позже вопрос о втором президентском сроке был задан напрямую Зеленскому, но он попытался уйти от ответа.
"Я подумаю. Считаю, что президент с 10, 15% поддержки на начале избирательной кампании не должен идти на выборы. Я вижу, что работа сложная, но если будет большая поддержка, я смогу об этом подумать. У меня есть, чем думать", – подытожил президент.
Судя по словам президента, он доволен своими нынешними рейтингами.
"Сейчас рейтинги говорят, что у меня 40-50%, но главное что соцопросы говорят, что во втором туре я сейчас получил бы 75%, а в первом туре больше чем год назад", – говорит Зеленский.
Ранее замглавы ОП Сергей Трофимов заявлял, что для политики пять лет – это мало, и Зеленский может пойти на второй срок. При этом, Трофимов подчеркнул, что это его личное мнение.
Как ранее сообщал Фокус:
- В парковой зоне Мариинского дворца проходит пресс-конференция президента Владимира Зеленского по итогам первого года пребывания на посту главы государства.
- Также журналисты массово жаловались на отказы в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского. Украинские издания получили письма, в которых говорится, что количество представителей СМИ на конференции ограничено из-за карантина.