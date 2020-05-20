Зеленский подумает о втором сроке, если сохранит высокий рейтинг

Политика
По мнению президента, сейчас его рейтинги достаточно хороши

Владимир Зеленский дал понять, что рассматривает возможность второго президентского срока. Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции.

Во время ответа на вопрос о больших инфраструктурных проектах и других реформах, Зеленский заявил, что не знает, сколько будет длиться его каденция на президентском посту.

"Это должен решить народ", – заявил президент.

Президент намекнул, что одного президентского срока на все реформы и задуманное не хватит. Ранее Зеленский заявлял, что пришел лишь на один срок и не намерен баллотироваться в президенты повторно.

Позже вопрос о втором президентском сроке был задан напрямую Зеленскому, но он попытался уйти от ответа.

"Я подумаю. Считаю, что президент с 10, 15% поддержки на начале избирательной кампании не должен идти на выборы. Я вижу, что работа сложная, но если будет большая поддержка, я смогу об этом подумать. У меня есть, чем думать", – подытожил президент.

Судя по словам президента, он доволен своими нынешними рейтингами.

"Сейчас рейтинги говорят, что у меня 40-50%, но главное что соцопросы говорят, что во втором туре я сейчас получил бы 75%, а в первом туре больше чем год назад", – говорит Зеленский.

Ранее замглавы ОП Сергей Трофимов заявлял, что для политики пять лет – это мало, и Зеленский может пойти на второй срок. При этом, Трофимов подчеркнул, что это его личное мнение.

Как ранее сообщал Фокус: