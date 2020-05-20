Зеленский подумает о втором сроке, если сохранит высокий рейтинг

Владимир Зеленский дал понять, что рассматривает возможность второго президентского срока. Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции.

Во время ответа на вопрос о больших инфраструктурных проектах и других реформах, Зеленский заявил, что не знает, сколько будет длиться его каденция на президентском посту.

"Это должен решить народ", – заявил президент.

Президент намекнул, что одного президентского срока на все реформы и задуманное не хватит. Ранее Зеленский заявлял, что пришел лишь на один срок и не намерен баллотироваться в президенты повторно.

Позже вопрос о втором президентском сроке был задан напрямую Зеленскому, но он попытался уйти от ответа.

"Я подумаю. Считаю, что президент с 10, 15% поддержки на начале избирательной кампании не должен идти на выборы. Я вижу, что работа сложная, но если будет большая поддержка, я смогу об этом подумать. У меня есть, чем думать", – подытожил президент.

Судя по словам президента, он доволен своими нынешними рейтингами.

"Сейчас рейтинги говорят, что у меня 40-50%, но главное что соцопросы говорят, что во втором туре я сейчас получил бы 75%, а в первом туре больше чем год назад", – говорит Зеленский.

Ранее замглавы ОП Сергей Трофимов заявлял, что для политики пять лет – это мало, и Зеленский может пойти на второй срок. При этом, Трофимов подчеркнул, что это его личное мнение.

Как ранее сообщал Фокус: