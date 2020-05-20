"Они там разные". Зеленский рассказал, кто воюет на Донбассе на стороне боевиков
Президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе, на стороне боевиков, воюют разные люди. Об этом сообщил Зеленский во время пресс-конференции у Мариинского дворца.
"Они там разные. Там есть россияне, там есть украинцы, которые взяли паспорта, и теперь они граждане России, потому что там была паспортизация. Я даже не знаю, кто они эти люди, которые с паспортами украинскими и российскими", – говорит президент.
Также Зеленский подтвердил, что на территории Донбасса воюют и российские военные.
"И есть много доказательств причастности российской десантуры, которые стреляют по нашим людям. Мы все это понимаем, и нет смысла повторять это каждый раз. Нет никакой "зради" от президента Украины. Мы точно знаем, кто там есть, и сколько их там. И знаем, почему они стреляют", – заявил Зеленский.
Кроме этого, президент подтвердил, что команды боевикам на Донбассе отдают из России.
"Там есть и российские военные, и российские граждане, там все они есть. Мы понимаем, что из России идут команды", – подытожил президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- В парковой зоне Мариинского дворца проходит пресс-конференция президента Владимира Зеленского по итогам первого года пребывания на посту главы государства.
- Также журналисты массово жаловались на отказы в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского. Украинские издания получили письма, в которых говорится, что количество представителей СМИ на конференции ограничено из-за карантина.