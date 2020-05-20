Президент, которого запомнят. Что стало понятно из пресс-конференции Зеленского

Политическое событие года было анонсировано 19 мая, когда Офис президента внезапно сообщил о намерении провести пресс-конференцию утром 20 мая. Не исключено, что расчет был на то, что часть редакций банально не успеет подать заявку (словно для этого нужно нечто большее, чем наличие электронной почты и Интернета). Но с этим в Офисе президента явно просчитались – успели все. И тогда пошла волна отказов. Поначалу в качестве причины был назван коронавирус.

Один из журналистов издания, которому было отказано в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского, пытается "достучаться" до президента

Уже после пресс-конференции Юлия Мендель, пресс-секретарь президента, дала более подробное пояснение принципа, по которому отбирались "достойные" СМИ. "Мы отбирали по тем принципам и подходам, которые мы увидели в Великобритании и США, мы специально ездили и изучали их. Это значит, что президента, премьера освещают наиболее рейтинговые медиа. Чтобы были разные идеологические платформы. Вы видите, что здесь присутствуют медиа, которые имеют совершенно разные позиции и взгляды на ситуацию в Украине. И третье — мы дали возможность присутствовать молодым платформам, которые показывают очень рейтинговую динамику ", — рассказала Мендель.

Но даже из тех, кто был временно допущен к телу №1, не все успели задать свои вопросы. Всего за три часа пресс-конференции (напомним, первое общение президента с прессой длилось 14 часов и попало в книгу рекордов Украины) было задано только 24 вопроса. И почти на все президент отвечал долго, пространно и не всегда по делу. После пресс-конференции некоторые журналисты недоумевали, почему после всех мытарств с одобрением аккредитации им так и не дали задать хотя бы один вопрос.

Впрочем, несмотря на большое количество вопросов к организации, как минимум часть тезисов президента вызвали отклик у наблюдателей. В первую очередь внимание обратили на то, как изменилась риторика президента за год пребывания у власти.

Одним из ключевых мессиджей стали явные намеки на намерение баллотироваться на второй срок, несмотря на ранее данные обещания этого не делать.

"Я думаю, что любой президент, который имеет 10, 15 или 16 процентов в начале любой кампании предвыборной, если он именно такой процент, не имеет права идти в президенты. Потому что это значит одно – общество не поддерживает. Я иду на один срок, как говорил, я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать (баллотироваться). Буду думать. У меня есть чем думать", — заявил Владимир Зеленский.

Также немало внимания привлекло и странное замечание о том, что в большинстве своем народ Украины не беден, поскольку зарплата в 5-6 тыс. гривен — это не бедность, ЮНИСЕФ считает этот показатель неправильно, а выполнению предвыборного обещания покончить с эпохой бедности мешает кризис.

Кроме кризиса, хорошему президенту мешает и кадровый голод, не дающий со всех сторон честному главе государства подобрать профессионалов себе под стать.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обращались к нашему культурному сообществу, ко многим людям. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно найти министра энергетики", — пожаловался президент, добавив, что узнает об олигархических предпочтениях министров из СМИ на следующий день после их назначения.

Именно поэтому Владимиру Зеленскому и приходится назначать на должности друзей в раздражающих общественность количествах. Правда, об одной красной линии верховный главнокомандующий, увернувшийся от службы в армии, все-таки рассказал, отметив, что "ни одного кума или военного друга не назначил". Так что, по всей видимости, Елене Кравец никакие государственные должности в ближайшее время не светят.

Когда же речь зашла о проштрафившихся членах команды и скандале с пленками Ермака (где брат руководителя Офиса президента обсуждает с рядом лиц возможность назначения на государственные должности), то Владимир Зеленский принялся защищать своего соратника.

"Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю, для чего, я знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака. Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие. Хотя я знаю ответ", — заявил гарант.

Не слишком убедительным был главный слуга народа и тогда, когда комментировал нашумевшую поездку в Оман, за которую его критиковали в начале президентского срока. Зеленский словно не ожидал, что на свет Божий вытащат столь давнее дело.

"Что за тайная поездка в Оман? Это была моя частная поездка. У меня есть семья. Живая семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых, они имели эту возможность и имеют все права на это. В этом нет никакого секрета. В чем тут сравнение (с поездкой Порошенко на Мальдивы – ред.), в том что у меня были встречи ради Украины? В том, что моя семья оплатила отель? В том, что я имею право улететь не инкогнито, а по билету, где написано не Петр Инкогнито, а Владимир Зеленский? И о чем вы говорите, что никто не знал? Да никто не интересовался. Полетел человек на 2-3 дня. Я не должен о своей, мне кажется, частной поездке говорить", — возмутился глава государства.

Вопрос про записи переговоров Порошенко и Байдена, опубликованные накануне нардепом Андреем Деркачом, прозвучал внепланово. Но стал одним из немногих, на который удалось получить более-менее конкретный ответ, пусть он и был не отчетом, а новым обещанием. "Что касается приговора Порошенко, я думаю, это вопрос времени. Потому что эти люди так руководили страной, что их ждет немало веселых приключений, – заметил Зеленский. – Я думаю, что это может быть квалифицировано как государственная измена".





Те, кто следил за трансляцией пресс-конференции через Интернет, по-разному оценили впечатление от просмотра. Однако общим местом стала привычка Зеленского уходить от ответов и вести долгие рассуждения ни о чем.

Досталось и журналистам, которые все еще относятся к нанятому всей страной работнику с излишним пиететом и готовы терпеть от него поток сознания вместо четких и аргументированных ответов.

Общее впечатление от пресс-конференции у тех, кто на нее попал, и у тех, кто следил за происходящим онлайн, осталось, скорее, отрицательным. Главная причина этому стала не только нехватка идей, но и отсутствие былого драйва и уверенности.

В соцсетях также отмечают, что Зеленский продолжает вести себя так, словно ему очень хочется понравиться избирателю, поэтому он готов говорить, что угодно, лишь бы получить "плюсик в карму". Однако такая тактика не сможет заменить отсутствие стратегии.

Это явно не последняя пресс-конференция Зеленского, но, как он сам заявил, пандемия коронавируса идет на спад. А это значит, что весьма скоро ему снова придется выйти и держать ответ перед теми, кто за него голосовал, или же не голосовал. Если сегодня малое количество журналистов из непонятным образом отобранных СМИ объяснили карантином, то неясно, как будут организованы подобные мероприятия в будущем. И будет ли возможность у тех журналистов, что так раздражают своей критикой президента, задать ему свои "раздражающие" вопросы, на которые он даст четкие, а главное, лаконичные ответы. Неудачным совпадением стало обрушение моста в Днепропетровской области, случившееся в то время, пока Зеленский красноречиво описывал, как он хочет построить все дороги в Украине. Те самые, ради которых началась скрытая эмиссия гривны.

"Я хотел бы быть президентом, которого запомнят, как человека, после которого в Украине появились дороги", — говорил президент, пока в селе Алексеевка в Днепропетровской области спасатели доставали из воды фуру, которая едва не ушла на дно вместе с секцией моста.