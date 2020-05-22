"Партия мэров" – это как "партия булочников". Нежизнеспособно и неправильно, – Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов считает "партию мэров" в таком виде, как ее представляют сейчас, "нежизнеспособным проектом". Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Я думаю, что "партия мэров" как партия лидеров местного самоуправления, объединившихся по профессиональному признаку, – это нежизнеспособный проект. Невозможно сделать партию пенсионеров, мэров, булочников или токарей-фрезеровщиков. Это неправильно", – считает Филатов.

К тому же, продолжает городской глава, идея такой партии могла принадлежать и Офису президента. "Считаю, что саму идеологему "партии мэров" забрасывают в массовое сознание в том числе технологи ОП, чтобы ее с налетом дискредитировать", – говорит он.

Тем не менее, по мнению Филатова, подобная политсила сейчас востребована в обществе, ведь многие уже разочаровались в "новых лицах". При этом, такая партия должна объединить не только мэров, а также глав объединенных тергромад, лидеров общественного мнения и "активных людей".

"По моим оценкам, от 30% до 40% избирателей могли бы отдать свои голоса за подобного рода партию... Ниша свободная, и идея, если она уже массами овладела, в любом случае будет реализована, независимо от того, каким образом ей будут противодействовать со стороны власть предержащие", – добавил Филатов.

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