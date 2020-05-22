"Партия мэров" – это как "партия булочников". Нежизнеспособно и неправильно, – Филатов
Мэр Днепра Борис Филатов считает "партию мэров" в таком виде, как ее представляют сейчас, "нежизнеспособным проектом". Об этом он заявил в эфире Радио НВ.
"Я думаю, что "партия мэров" как партия лидеров местного самоуправления, объединившихся по профессиональному признаку, – это нежизнеспособный проект. Невозможно сделать партию пенсионеров, мэров, булочников или токарей-фрезеровщиков. Это неправильно", – считает Филатов.
К тому же, продолжает городской глава, идея такой партии могла принадлежать и Офису президента. "Считаю, что саму идеологему "партии мэров" забрасывают в массовое сознание в том числе технологи ОП, чтобы ее с налетом дискредитировать", – говорит он.
Тем не менее, по мнению Филатова, подобная политсила сейчас востребована в обществе, ведь многие уже разочаровались в "новых лицах". При этом, такая партия должна объединить не только мэров, а также глав объединенных тергромад, лидеров общественного мнения и "активных людей".
"По моим оценкам, от 30% до 40% избирателей могли бы отдать свои голоса за подобного рода партию... Ниша свободная, и идея, если она уже массами овладела, в любом случае будет реализована, независимо от того, каким образом ей будут противодействовать со стороны власть предержащие", – добавил Филатов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада намерена огласить проведение местных выборов до 15 июля, говорил в начале мая председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Также он добавил, что предусмотренной государственным бюджетом суммы на проведение выборов должно хватить.
- Ожидается, что выборы будут назначены на 25 октября этого года. Будут одновременно проходить выборы мэров, депутатов местных советов и в территориальных общинах.
- Центральная избирательная комиссия разрешила менять избирательный адрес безотносительно места регистрации проживания.
- На днях нардепы от "Слуги народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением провести в "СН" праймериз на предстоящие местные выборы – они опасаются, что партия выставит "технических" кандидатов на выборах городских глав.