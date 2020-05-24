"Заказал меня криминалитету". Нардеп Поляков обвинял покойного Давыденко в организации покушения

Народный депутат Антон Поляков заявлял, что найденый накануне застреленным Валерий Давыденко "заказал его криминальному авторитету". Об этом пишет журналист Владимир Бойко со ссылкой на заяление депутата, которое он сделал 28 октября 2019 года.

"Месяц назад генпрокурор Рябошапка сказал лично мне, что у него есть представление о снятии неприкосновенности с депутата (Бориса - ред.) Приходько, который украл 2 миллиарда гривен и просто не появляется на судебные заседания, потому что он депутат", - сказал Поляков.

Также тогда Поляков утверждал, что "чиновник МВД" сообщил ему, что его "заказали".

"Один из депутатов, который фигурирует в деле Приходько, заказал меня одному из криминальных авторитетов по поводу того, что господин Рябошапка, скажем так, от меня испытывает давление по поводу этого дела", – сказал парламентарий.

Прямо тогда Поляков не называл фамилию Давыденко, но именно он, вместе с нардепом Борисом Приходько были фигурантами одного уголовного дела – о расхищении средств Аграрного фонда. Якобы в феврале 2014 года Приходько, находясь на должности первого заместителя председателя Национального банка Украины, по сговору с председателем правления ОАО "Аграрный фонд" и должностными лицами "Брокбизнесбанка" незаконно завладели средствами Аграрного фонда в размере 2 млрд грн. При этом помощь в этом деле им якобы оказывал Давыденко, который работал в Минагрополитики и, по данным СМИ, был бизнес партнером Приходько. Однако Давыденко и Приходько о подозрении так и не было сообщено и в октябре 2014 года они были избраны народными депутатами.

Уже после того, как стало известно о смерти Давыденко, Поляков написал в Telegram, что не поверит в версию самоубийства, но "возможно нам попытаются ее преподнести".

Кроме этого, Поляков обвинял Давыденко в участии в продаже избирательных округов во время парламентских выборов в июле 2019 года.

"Микитась завез Валерию Давыденко $1,5 млн долларов за проигрыш мажоритарщика "Слуги народа" в моем 206 округе. Другие округа в области также продали. За сколько – не знаю. Также мне известно, что в 208-м округе, где избирался сам Давыденко и его коллега Борис Приходько (внефракционный депутат, избранный в 210 округе) были намеренно поставлены слабые кандидаты от "Слуги народа". Застройщик был на крючке у силовиков и любым способом хотел попасть в Раду. Деньги, скорее всего, вымыл из оборота "Укрбуда". Слышал, что сумками вывозили наличные из офиса компании", – говорил Поляков.

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