Аваков создал засекреченный департамент полиции, – ЦПК

В Национальной полиции появился новый департамент, информация о котором полностью засекречена.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на ответ Нацполиции.

По данным ЦПК, известно лишь название – Департамент защиты интересов общества и государства.

"На запрос Центра противодействия коррупции в Нацполиции ответили, что в ее составе создано новое подразделение – Департамент защиты интересов общества и государства. Ни его функции, ни полномочия, ни структура не раскрываются", – говорится в сообщении.

Как указано в ответе, сведения о структуре, общей численности, задачах и функциях Департамента "являются служебной информацией".

По информации ЦПК, новый департамент "унаследовал функции экономического".

По словам председателя правления ЦПК Виталия Шабунина, под "интересами общества и государства" "может быть все, что угодно Авакову".

Он предполагает, что полиция решила "продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без Департамента защиты экономики, на ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения".

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