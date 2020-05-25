Аваков создал засекреченный департамент полиции, – ЦПК
В Национальной полиции появился новый департамент, информация о котором полностью засекречена.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на ответ Нацполиции.
По данным ЦПК, известно лишь название – Департамент защиты интересов общества и государства.
"На запрос Центра противодействия коррупции в Нацполиции ответили, что в ее составе создано новое подразделение – Департамент защиты интересов общества и государства. Ни его функции, ни полномочия, ни структура не раскрываются", – говорится в сообщении.
Как указано в ответе, сведения о структуре, общей численности, задачах и функциях Департамента "являются служебной информацией".
По информации ЦПК, новый департамент "унаследовал функции экономического".
По словам председателя правления ЦПК Виталия Шабунина, под "интересами общества и государства" "может быть все, что угодно Авакову".
Он предполагает, что полиция решила "продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без Департамента защиты экономики, на ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения".
Как ранее сообщал Фокус:
- Осенью прошлого года правительство расформировало Департамент защиты экономики Нацполиции. Мотивировали это тем, что полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса.
- В сентябре 2019 года в ГПУ появился департамент по расследованию масштабных хищений госсредств.