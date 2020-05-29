Судьи ВС недовольны урезанием зарплат и просят КСУ проверить конституционность карантина

Верховный суд просит Конституционный суд рассмотреть конституционность карантинных ограничений в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

По мнению судей ВС, постановления и распоряжения Кабмина № 392 и № 287-р, а также некоторые нормы закона о секвестре госбюджета, исходя из их "сути и практической реализации", якобы не соответствуют Конституции.

В Верховном суде объясняют, что предписанная Кабмином самоизоляция на время карантина ограничивает право человека на свободу передвижения, а ограничение деятельности авиаперевозчиков и закрытие границ "прямо противоречат конституционным гарантиям".

Также в ВС говорят, что решения Кабмина ограничивали и другие конституционные права, например право на предпринимательскую деятельность и отсутствие доступа к медицинской помощи. Такие ограничения возможны только во время ЧП или военного положения, добавили судьи.

В части секвестра госбюджета, судьи говорят, что после внесения изменений, до 1 января 2021 года Казначейство Украины может бесспорно списывать средства государственного и местных бюджетов на основании решения суда.

"Принятие таких норм приведет к невыполнению решений судов, что противоречит положениям ст. 129-1 Конституции, согласно которой судебное решение обязательно для выполнения", – добавили также в ВС.

Кроме того, судьи образают внимание на то, что в ходе секвестра бюджета до окончания карантина урезается зарплата сотрудников бюджетных учреждений, а также нардепов, судей, прокуроров и пр. лиц, зарплата которых регулируется специальными законами. Таким образом, якобы имеет место "непропорциональное вмешательство в имущественные права этих лиц".

В то же время, в ВС отмечают, что хотя по новым положениям закона с подобными урезаниями зарплат столкнутся только 1% работающих госслужащих, на деле у большинства сотрудников госучреждений вообще не будет "негативных последствий в воспросах материального обеспечения".

"Таким образом, осуществено непропорциональное уменьшение судейского вознаграждения по отношению к материальному обеспечению сотрудников бюджетных учреждений. Это, в свою очередь, нарушает принципы независимости судей", – говорят в Верховном суде.

Представление Конституционный суд просят признать неотложным и рассмотреть в течение месяца.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины из-за пандемии коронавируса. Закрывались учебные заведения и запрещались массовые мероприятия.

18 марта правительство усилило карантинные органичения. На этом этапе решили закрыть метро в Киеве, Харькове и Днепре, а также ТРЦ и общепиты.