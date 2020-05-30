Зеленские в прошлом году купили ОВГЗ на 5,2 млн грн, – декларация президента

Президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. С документом можно ознакомиться на сайте Нацагенства по противодействию коррупции.

Так, доходы Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили 28,6 млн грн. Из них семья Зеленских отдала в бюджет в качестве налогов 3,6 млн грн.

В ОП подчеркивают, что с мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает зарплату в Госуправлении делами.

Из недвижимого имущества на Зеленского и его жену записаны два дома (один в Киевской области и один – в Италии). Также в декларации указаны 8 квартир (некоторые из них взяты в аренду, некоторые – в общем владении Зеленских и Шефиров). Есть у Зеленских и квартира в Ялте.

Из движимого имущества в собственности семьи президента – два легковых автомобиля – Land Rover 2016 года и Mercedes-Benz 2014 года.

Также в прошлом году Зеленские получили средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего госзайма на 5,1 млн грн и купили ОВГЗ на 5,2 млн грн. Поездку в Оман оплачивала Елена Зеленская, поэтому в декларации ее не отобразили.

Кроме всего прочего, весной 2019 года Зеленский избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в РФ. Также он лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле 2020 года налоговая служба сообщала, что 1 761 украинец задекларировал более 1 млн грн годового дохода.