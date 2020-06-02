Рада призвала мир признать депортацию крымских татар геноцидом

Фото: Депортация крымских татар в 1944 году / zik.ua

Верховная Рада призвала мир осудить нарушение прав крымских татар а также признать их депортацию в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа. Постановление №3449 поддержали 310 нардепов.

Обращение адресовано к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, а также к правительствам и парламентам мира.

Так, депутаты призывают усилить давление на Россию, используя все возможные санкционные, политико-дипломатические и экономические механизмы.

Также Рада просит мир требовать от РФ соблюдения прав человека и норм международного права в Крыму и ставить вопрос о возобновлении Украиной контроля над АР и прилегающими водами Черного и Азовского морей.

Отдельным пунктом депутаты призывают мир признать депортацию крымских татар гендоцидом и чтить память его жертв 18 мая.

Как ранее сообщал Фокус:

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что вопрос аннексированного Крыма необходимо решать другими механизмами, а не в рамках "минского процесса".

Начинать обсуждать судьбу аннексированного Крыма на международном уровне можно без участия представителей России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.