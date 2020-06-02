У Зеленского хотят создать пул журналистов: не больше 20-25 представителей СМИ

В Украине может появиться пул журналистов для освещения деятельности президента и коммуникации с ним. С такой инициативой выступил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Вестям".

Он рассказал, что Офис президента получает большое количество запросов на эксклюзивное интервью.

"Но если бы мы позволили себе дать интервью одному или двум изданиям, обиделись бы все остальные. Поэтому в итоге мы вышли на формат марафона, чтобы уже точно никто не обиделся", – пояснил он.

По его мнению, необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги.

"В нем должно быть 20-25 представителей СМИ, не больше – так делается в разных странах Европы, в США. Тогда разговор получается предметным и продуктивным. И это не значит, что мы закрываемся от остальных СМИ – мы точно так же с ними работаем, отвечая на запросы, отправляя к ним главу Офиса или его заместителей", – добавил замглавы ОП.

При этом Тимошенко уточнил, что это пока не окончательное решение, а озвученная идея.

"Посмотрим на реакцию журналистского сообщества. Понимаем, что будет много недовольных. Но это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы", – сказал он.

Кроме того, по его мнению, у СМИ должна быть ответственность за распространение фейков. Тимошенко считает, что порог был перейден во время президентской предвыборной кампании. Он также пообещал придумать механизм борьбы с ними.

Журналистский пул, или пул журналистов – это группа журналистов, которые освещают определенное событие, тему или деятельность конкретной организации, человека. В Соединенных Штатах Америки есть свой White House Press Pool, смысл тот же самый – группа журналистов, которые регулярно освещают деятельность президента США, посещают мероприятия с его участием.

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