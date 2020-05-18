Разумков сказал, когда будут пускать журналистов в ложу прессы Рады

Со 2 июня журналистам могут открыть доступ на балкон сессионного зала. Кулуары для сотрудников СМИ открывать пока не собираются

Сотрудников средств массовой информации могут начать пускать в ложу прессы Верховной Рады, где они обычно работают во время пленарных заседаний, со вторника, 2 июня.

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

"Если мы говорим о доступе журналистов к балкону Верховной Рады, то я думаю, что через некоторое время мы вернемся к этому вопросу. Однако, надо будет учесть и санитарные нормы, и кто сможет попасть на балкон. Что касается кулуаров, то думаю, что доступа журналистов к народным депутатам более чем достаточно, если посмотреть на общение и на улице, и здесь (в пресс–центре ВР, – ред.), я думаю, что этого точно хватает", – отметил Разумков.

По его словам, необходимо учитывать количество сотрудников СМИ, одновременно находящихся на балконе.

"Насколько я помню, ориентировочная дата выхода из карантина – это 22 число (мая), и я думаю, что через неделю, когда будет "пленарка", если все будет хорошо, мы рассмотрим и такую возможность. Но опять же, мы должны понимать количество людей, которые могут одновременно находиться на балконе", – сказал Разумков.

Согласно календарному плану третьей сессии Рады следующая пленарная неделя должна начаться 2 июня.

Как ранее сообщал Фокус: