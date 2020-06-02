Квартира в кредит и миллионный заработок: Юлия Мендель задекларировала свои доходы

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель за 2019 год заработала 936 тысяч гривен. Об этом свидетельствует ее электронная декларация.

До назначения спикером президента летом прошлого года она работала в офисе Всемирного банка в Украине и писала для разных СМИ. Таким образом, доход от журналистики за 5 месяцев составил 267 тысяч гривен, а гонорары от Всемирного банка – 298 тысяч гривен.

А за семь месяцев на должности пресс-секретаря Владимира Зеленского она заработала гораздо меньше – 370,6 тысяч гривен.

Согласно декларации, в декабре 2018 года Мендель купила в кредит квартиру в Киеве стоимостью 1,2 млн гривен.

Также у нее есть пять счетов в трех банках, но средства на них не указаны.

Кроме того, Мендель выплачивает кредит в 785 тысяч гривен, взятый в декабре 2018 года.

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