Кулеба после переговоров в Берлине по Крыму и Донбассу: "Возможны разумные компромиссы"

Украина готова идти на компромиссы по местному самоуправлению после возрващения временно оккупированных территорий. Об этом по итогам визита в Берлин заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Урегулирование невозможно без компромиссов. Но пространство для них откроется только тогда, когда замолчит оружие", – пишет Кулеба у себя в Facebook.

"Украина из года в год демонстрирует готовность идти на разумные компромиссы по вопросу особенностей местного самоуправления после возвращения временно оккупированных территорий в состав Украины", – добавил он.

В то же время, министр отметил, что Украина не пойдет "ни на какие особые статусы" по сценарию РФ с правом вето на общенациональные решения и другими требованиями, которые подрывают суверенитет Украины.

Также Кулеба отметил, что украинские власти "не будет пересекать красные линии своего суверенитета и территориальной целостности".

"Мы не пойдем на диалог с оккупационными администрациями. Мы не пойдем на придуманную Кремлем федерализацию. Мы не уступим в вопросе границы, вывода российских войск и расформирования оккупационных администраций", – пишет он.

Напоследок Кулеба сказал, что на повестку дня вернулся вопрос Крыма и политзаключенных в Крыму и России. "Крым и Донбасс – это украинские территории, временно оккупированные Россией в ходе агрессии. В этом плане между ними нет разницы", – добавил министр.

Как ранее сообщал Фокус:

13 мая замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак приехал в Берлин и переговорил с советниками канцлера ФРГ Ангелы Меркель по ситуации на Донбассе.

Глава МИД Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев знал заранее о визите Козака в Берлин, и в данном случае не идет речи "ни о каких играх за спиной Украины".