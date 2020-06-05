"Не вам меня учить родину любить". Аваков в Раде повздорил с депутатом от "Голоса"

Между нардепом от "Голоса" Инной Совсун и главой МВД Арсеном Аваковым в Раде произошла короткая словесная перепалка. Депутат требовала требовала от министра публичных извинений перед жертвой изнасилования в Кагарлыке и перед родителями убитого 5-летнего Кирилла Тлявова за то, что виновные в смерти их сына якобы до сих пор не наказаны.

"У меня нет к вам вопросов, я хочу услышать от вас другое. Мы не услышали признания вашей личной ответственности за то, что родители Кирилла Тлявова так и не получили наказания для тех людей, которые убили их сына. Я хочу, чтобы вы с этой трибуны извинились перед его родителями и извинились перед девушкой, которую четыре часа насиловали в Кагарлыке", – заявила Совсун.

"Я не буду делать то, что вы хотите, я буду делать то, что я должен делать. И то, что я должен сделать, я сделаю. Вы сказали неправду, когда утверждаете, что люди, которые убили 5-летнего Тлявова – на свободе. Это не так. Один из них – бывший полицейский – сейчас находится в тюрьме. Двое отпущены судом под соответствующие обязательства два месяца назад. У одного несовершннолетнего также есть мера пресечения", – ответил Аваков

Министр также отметил, что на годовщине смерти мальчика полицейские были с его родителями. "Не нужно спекулировать, госпожа Совсун, не нужно. Не нужно подыгрывать политическими дивидендами на трагедии, я вам это рекомендую. И не вам меня поучать, как родину любить. Я патриот до мозга костей и буду работать на государство, а не политические интересы некоторых политических партий", – добавил глава МВД.

2 июня двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли на свободу из СИЗО: подозреваемым уменьшили сумму залога до 50 прожиточных минимумов: с 273 тысяч гривен до 105 тысяч. В настоящее время под стражей остался один подозреваемый – бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый – несовершеннолетний сын Петровца – находится под личным обязательством.

Как ранее сообщал Фокус:

1 июня в собственном дворе в Переяслав-Хмельницком получил огнестрельное ранение в голову 5-летний Кирилл Тлявов. 3 июня он скончался в больнице.

По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских – Ивана Приходько и Владимира Петровца. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.

Рядом с полицейскими находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний. Им сообщили о подозрении. 16-летнему подростку избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

26 декабря Переяславский райсуд так и не рассмотрел продление меры пресечения подозреваемым в убийстве Кирилла Тлявова.